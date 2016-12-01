Шамиль Газизов: "Просили "Томь" перенести матч на воскресенье, но получили отказ"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что клуб обращался в "Томь" с просьбой перенести матч 17-го тура чемпионата России с понедельника на воскресенье. По его словам, томичи отказались. Отметим, что встречу 16-го тура "Томь" проводит сегодня, а "Уфа" провела вчера.

– Наш матч с "Томью" изначально должен был начинаться в 19.00, но из-за мороза попросили перенести начало игры на светлое время суток, – сказал Газизов.

– Вряд ли среди рабочего дня соберется много болельщиков.

– Мы просили "Томь" перенести матч на воскресенье, но получили отказ.

– Аргументация?

– У них сегодня игра. Как понимаю, нужно было время для восстановления. Несколько раз пытался уговорить "Томь", но позиция была неизменной. (Сергей АСТАХОВ)