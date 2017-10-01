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16:53 | Футбол — РФПЛ

Шамиль Газизов: "Будогосский скажет, что пенальти был, вся страна скажет: что это такое?"

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Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов раскритиковал работу арбитра Сергея Лапочкина в матче 12-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0). По его словам, судья принял ряд спорных решений, включая пенальти в конце игры, который не реализовал Бибрас Натхо.

- Очко с ЦСКА на выезде - хороший результат, - сказал Газизов. - Но, учитывая судейство, не очень хорошо. Все  мелкие моменты, которые Лапочкин давал в нашу сторону, очень спорные. Насчёт пенальти тоже спорный момент. По горячим следам, Лапочкин ошибся. Это уровень судейства российского чемпионата. Только я не говорю, что чемпионат у нас плохой. Некоторые судьи должны о себе подумать. И господин Будогосский должен подумать, что вообще творится. Судейство у нас не очень. Я редко так говорю. ЦСКА играл хорошо, без вопросов, но судейство оставило неприятный осадок. Ставить пенальти на 90-й минуте... Будогосский скажет, что было касание и был пенальти. Только вся страна скажет: что это такое? А болельщики ЦСКА супер, весь матч гонят команду вперёд. 

- Ошибки списываете на человеческий фактор или предвзятость и заговор?

- Нет, нет, человеческий фактор. Судья ошибается. Мы говорим об определенном уровне нашего чемпионата. Теперь надо подумать и об уровне судейства. (Павел ГУРЕВИЧ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 12-й тур
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КОММЕНТАРИИ (9)
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armi

Г-н ген.дир Уфы вроде и судью обо*рал, а вроде и чистеньким хочет остаться. А Лапочкин так хотел ему понравиться.

17:39

old grumbler

Был не был решает судья и больше никто!!!!

17:37

Slim Taller

Я тоже не болельщик ЦСКА,но пенальти стопроцентный.Не ясно.что хочет этот башкирин.

17:32

Vedi

Да хоть лопните - ни кто ни чего с судейством не сделает . Говорить можете , писать можете , возмущаться и тд . Сегодня играли Уфа-2 с Уфой-1 . Почерк один.

17:29

Ралпачан Фляйшманъ

Какие то вопли Видоплясова прям, а не речь серьезного мужа. Если по сути, то тут после матча с Ахматом много было любителей порассуждать про ракурс и угол. вот и в данном случае неплохо было бы Газизову повтор посмотреть - сбоку кажется, что пенальти не было, если с вида на ворота смотреть - четко видно, что был удар по ноге. так то Лапочкин скорее в пользу уфимских накосячил, ибо пенальти надо было повторять, если по правилам, конечено, судить, а не стремиться не испортить серию супер-вратаря Беланова-4_от_Питера. впрочем, как любят говорить эксперты в последнее время, "никто не мешал ЦСКА забивать с игры". К Уфе это, кстати, тоже относится.

17:23

ErnstRadir

не болею за ЦСКА,а но пеналь был 100%

17:22

nio16

Ну вообще пеналь был

17:18

vialiy

масква рулит...

17:10

poxi38

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17:08