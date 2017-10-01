Шамиль Газизов: "Будогосский скажет, что пенальти был, вся страна скажет: что это такое?"

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов раскритиковал работу арбитра Сергея Лапочкина в матче 12-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0). По его словам, судья принял ряд спорных решений, включая пенальти в конце игры, который не реализовал Бибрас Натхо.

- Очко с ЦСКА на выезде - хороший результат, - сказал Газизов. - Но, учитывая судейство, не очень хорошо. Все мелкие моменты, которые Лапочкин давал в нашу сторону, очень спорные. Насчёт пенальти тоже спорный момент. По горячим следам, Лапочкин ошибся. Это уровень судейства российского чемпионата. Только я не говорю, что чемпионат у нас плохой. Некоторые судьи должны о себе подумать. И господин Будогосский должен подумать, что вообще творится. Судейство у нас не очень. Я редко так говорю. ЦСКА играл хорошо, без вопросов, но судейство оставило неприятный осадок. Ставить пенальти на 90-й минуте... Будогосский скажет, что было касание и был пенальти. Только вся страна скажет: что это такое? А болельщики ЦСКА супер, весь матч гонят команду вперёд.

- Ошибки списываете на человеческий фактор или предвзятость и заговор?

- Нет, нет, человеческий фактор. Судья ошибается. Мы говорим об определенном уровне нашего чемпионата. Теперь надо подумать и об уровне судейства. (Павел ГУРЕВИЧ)