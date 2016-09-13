Шалимов может стать полноценным главным тренером "Краснодара"

Как стало известно "СЭ", "Краснодар" рассматривает несколько кандидатур на пост главного тренера, среди которых есть российские специалисты. Игорь Шалимов, который был назначен исполняющим обязанности наставника "Краснодара" вместо подавшего в отставку Олега Кононова, также имеет все шансы стать главным тренером в будущем. Это зависит от тех результатов, которые он покажет в нескольких ближайших матчах чемпионата России, Лиги Европы и Кубка России.

Игорь Шалимов: "Разделяю ответственность с Кононовым, попытаюсь улучшить результаты "Краснодара"