19:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Шалимов может стать полноценным главным тренером "Краснодара"

0
0
0
1

Как стало известно "СЭ", "Краснодар" рассматривает несколько кандидатур на пост главного тренера, среди которых есть российские специалисты. Игорь Шалимов, который был назначен исполняющим обязанности наставника "Краснодара" вместо подавшего в отставку Олега Кононова, также имеет все шансы стать главным тренером в будущем. Это зависит от тех результатов, которые он покажет в нескольких ближайших матчах чемпионата России, Лиги Европы и Кубка России.

Игорь Шалимов: "Разделяю ответственность с Кононовым, попытаюсь улучшить результаты "Краснодара"

 

Опрос

Как вы оцените работу Олега Кононова в "Краснодаре"?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: "Краснодар": дальше без Кононова

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

cska_spb

Вот только не надо Шалимова!!!!!Лучше уж Тихонова из Енисея верните!!

20:04

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ