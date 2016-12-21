Сергей Ташуев: "Я возглавлю "Анжи"? Это очень похоже на утку"

Российский тренер Сергей Ташуев опроверг информацию о том, что он возглавит "Анжи". По словам специалиста, он не вел переговоров с представителями клуба.

– Я возглавлю "Анжи" до конца года? Так всего неделя осталась. Если серьезно, то ни с кем из клуба не общался, – отметил Ташуев.

– Выходит, похоже на утку?

– Или на гуся (смеется).

– Вам было бы интересно поработать в махачкалинском клубе?

– Там есть главный тренер, зачем что-то обсуждать. Могу сказать одно. Я провел в "Анжи" очень хороший год, самое главное, что там прекрасный и профессиональный коллектив – от рядовых сотрудников до руководства. И болельщики хорошие у команды. Мне до сих пор звонят друзья из Махачкалы, общаемся с ними. (Сергей АСТАХОВ)