18:07 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Степашин: "Стадион на Крестовском бедолажный"

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Председатель общественного совета при Министерстве строительства Сергей Степашин заявил, что на деньги, потраченные на строительство стадиона "Санкт-Петербург", можно было переселить всех жителей города в новые квартиры. Ранее генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов заявил, что эксплуатация стадиона будет составлять около 700-750 миллионов рублей в год.

– Стадион на Крестовском бедолажный... Вот этих денег хватило бы на то, чтобы переселить всех ленинградцев из коммунальных квартир, – цитирует Газета.Ru.

Дополнительная информация

https://www.gazeta.ru/business/news/2017/04/12/n_9914873.shtml

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Хряк

Генерал. ну так уголовное дело заведи на либерастов нашего экономического блока ! В чём дело то?

18:41

shpasic

кстати, а что там со стадионом Динамо? у Степашина не поинтересовались насчёт этого бедолажного клуба?

18:26

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