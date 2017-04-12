Сергей Степашин: "Стадион на Крестовском бедолажный"

Председатель общественного совета при Министерстве строительства Сергей Степашин заявил, что на деньги, потраченные на строительство стадиона "Санкт-Петербург", можно было переселить всех жителей города в новые квартиры. Ранее генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов заявил, что эксплуатация стадиона будет составлять около 700-750 миллионов рублей в год.

– Стадион на Крестовском бедолажный... Вот этих денег хватило бы на то, чтобы переселить всех ленинградцев из коммунальных квартир, – цитирует Газета.Ru.