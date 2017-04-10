Сергей Рыжиков: "Планы на будущее? Продлить контракт еще раз"

Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков, подписавший сегодня с клубом новый контракт по схеме "1+1", отметил, что гордится своими достижениями. По словам голкипера, он хотел бы закончить чемпионат на мажорной ноте, а в будущем продлить контракт еще раз.

– Когда я в 2007 году подписал первый контракт на четыре года, если честно не строил долгосрочных планов, – цитирует Рыжикова официальный сайт казанцев. – Была цель попасть в клуб и заиграть в нем. Хотелось понюхать пороха большого футбола. Это вся жизнь, вся история "Рубина".

В этой десятилетней истории есть и частичка меня, и я очень горд этим. Планы на будущее? Хорошо подготовиться к игре в Томске и за счет хорошей игры забыть неудачный результат последних игр. Закончить на мажорной ноте чемпионат, у нас девять туров, и каждый тур – сражение, которое нужно выигрывать. А в долгосрочном плане – продлить контракт еще раз (смеется).