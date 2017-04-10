Рыжиков продлил контракт с "Рубином"

"Рубин" продлил контракт с вратарем Сергеем Рыжиковым, информирует официальный сайт клуба. Прежнее соглашение с 36-летним голкипером было рассчитано до 30 июня этого года. Новый контракт Рыжикова, который выступает за "Рубин" с января 2008 года, подписан по схеме "1+1".

Напомним, в свой дебютный сезон выступления в Казани Рыжиков помог команде завоевать первые в истории клуба золотые медали чемпионата России, а на следующий год повторить это достижение. В составе "Рубина" вратарь является двукратным чемпионом России (2008, 2009), двукратным обладателем Суперкубка России (2010, 2012), обладателем Кубка России (2011/2012) и бронзовым призером чемпионата России (2010). В составе сборной России он является участником чемпионата мира 2014 года в Бразилии.

Сергей Рыжиков: "Планы на будущее? Продлить контракт еще раз"