Сергей Родионов: "Более плохого судейства я не помню"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов раскритиковал работу арбитра матча 9-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак" (4:2) Сергея Иванова, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Татьяна КОПЫЛОВА. По словам Родионова, он не видел более плохого судейства.

– Игра мне понравилась, претензий по самоотдаче к ребятам нет, – подчеркнул Родионов. – Да, были ошибки, как и в любом матче, но я хочу понять одно – зачем помогать команде "Зенит", вмешиваться в нормальную игру судье? Мне кажется, "Зенит" укомплектован хорошими футболистами, сильными. Зачем ломать ход игры, мне непонятно. Более плохого судейства я не помню. Да, мы ошибались, могли проиграть. Но то, что результативные ошибки судьи влияют на результат, очень обидно. Коллегия судей должна задуматься над этой проблемой. Такой команде помогать не нужно. А так игра понравилась. Обидно, что третье поражение подряд в Петербурге, но, повторюсь, судейство совершенно неквалифицированное. Такого я не помню!

– Пересматривали моменты?

– А зачем? Все и так было видно. А на видеозаписи будет видно детально.

– На матче был Валентин Иванов, глава нашего судейского корпуса...

– Да, и я сидел рядом с ним! Никаких эмоций он не выражал. Наверное, опять судейство признают замечательным, прекрасным, что так и должно быть. Я не знаю, как еще сказать.

Пенальти в ворота "Спартака" назначен верно //

Арбитр ошибся - "Зенит" заработал пенальти