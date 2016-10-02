Сергей Родионов: "Более плохого судейства я не помню"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов раскритиковал работу арбитра матча 9-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак" (4:2) Сергея Иванова, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Татьяна КОПЫЛОВА. По словам Родионова, он не видел более плохого судейства.
– Игра мне понравилась, претензий по самоотдаче к ребятам нет, – подчеркнул Родионов. – Да, были ошибки, как и в любом матче, но я хочу понять одно – зачем помогать команде "Зенит", вмешиваться в нормальную игру судье? Мне кажется, "Зенит" укомплектован хорошими футболистами, сильными. Зачем ломать ход игры, мне непонятно. Более плохого судейства я не помню. Да, мы ошибались, могли проиграть. Но то, что результативные ошибки судьи влияют на результат, очень обидно. Коллегия судей должна задуматься над этой проблемой. Такой команде помогать не нужно. А так игра понравилась. Обидно, что третье поражение подряд в Петербурге, но, повторюсь, судейство совершенно неквалифицированное. Такого я не помню!
– Пересматривали моменты?
– А зачем? Все и так было видно. А на видеозаписи будет видно детально.
– На матче был Валентин Иванов, глава нашего судейского корпуса...
– Да, и я сидел рядом с ним! Никаких эмоций он не выражал. Наверное, опять судейство признают замечательным, прекрасным, что так и должно быть. Я не знаю, как еще сказать.
Пенальти в ворота "Спартака" назначен верно //
Арбитр ошибся - "Зенит" заработал пенальти
Spartak-Online1
Излучение Промкооперации и Пищев,заткнись тупорылый полупокер!
19:50
ПРОфукал
В ЛЕ судят честно? Ну и где вы терпилы убогие
19:44
честный человечишко
Излучение собственной задницы, это ты тупой. С плохой памятью... Сиди и топи за свой Газнит молча. Если стыдно за него - тем более помалкавай. В тряпочку.
19:38
onlywhitespartak
С локомотивом еще лет 10 вспоминать все будут , хотя в отличее от бомжей тут все все признают ) таких матчей как слокомотивом у коней и бомжей по 10 за сезон наберется , чего стоит только интервью березы который говорит нас судят как амкар или Уфу )) да и вообще смысл отрицать очевидное ? Про 90-е вспомнили еще , там спартак на голову выше всех был и это глупо отрицать
19:38
Супершвайни
Родионов, так надо выступать, скандалить, участвовать на телевидении , а не сопли жевать ! Требовать судей из УЕФА, а не этих на дотации государства !!!
19:36
С.Мороз
Кто платит бабки тот судью и танцует!!Так что Родионов нечего ныть,и иди к Федуну и проси деньги на судей!Вот и вся проблема,Газпром не перебьёте а с остальными потягаетесь!))
19:35
Spartak-Online1
Заказное судейство газпрома,тут и спорить нечего! Надо быть на голову сильнее ,чтобы стать чемпионами! Но это не реально. Все началось еще раньше, когда с Уфой на Зобнине не поставили пенальти,а Иванов прикрыл судейку уже тогда.
19:33
Излучение Промкооперации и Пищев
Родионов, ты либо слепой, либо тупой! Вспомни игру с Локомотивом, вспомни прошлогоднюю игру с Локомотивом, вспомни домашний матч с Крыльями в прошлом сезоне - там судьи совершали грубейшие результативные ошибки в пользу твоего евробалласта, а здесь что тебе не понравилось?? То что судья не пропускал фолы твоих лесорубов?? Тьфу на тебя, чмо!!!
19:32
Andrei777777
Во всем виноват подлец-судья ! Если бы не он , то Спартак точно стал бы Чемпионом . А теперь придется бороться всего лишь за шестое место ! . Обидно...
19:30
zzzz1400
Как это не видел? А как же матч Спартак-Москва - Локомотив????
19:30
semenovd
Пока не введут видео-повторы, ничего не поменяется. В хоккее нет подобных судейских скандалов.
19:27
zlavon999
Родионов клоун с..ка...
19:25
Андрей133
Ной больше - от побед дальше
19:24
Гизмо
Спартачи успокойтесь, в вашу сторону лет 10 в 90е свистели, обратка однако)
19:23
Роман72
Нам было бы стыдно если бы мы как вы вот такие подленькие судейские победы одерживали, от которых вонь стоит
19:23
А380726
Понял Сережа-целка, что следующий на выход, как тут не заскулишь. Сидел рядом с Валиком Ивановым, чего же морду не набил продажному? Или только невинным прикидываться может? Противная фигура, аморфная, прожажная еще со времен игрока
19:22
Igocha
Очевидный эпизод: зенитовец сбивает футболиста спартака и свистит в пользу зенита, а судья дает желтую карточку Глушакову, после такого беспредела стало ясно кто сегодня победит.
19:21
Гизмо
хрю хрю, хрю хрю засудили хрю
19:20
Seraffim
В Питере все время так, сначала "убили" "Ростов", теперь вот "Спартак"! Пора бы уже какого нибудь робота-судью придумать, что бы не смотреть этот беспредел!
19:20
chempion 1985
Я за ож, желтая Глушакову, и весь второй тайм
19:18
Mr.Trololo
В превом тайме судил сдержанно, а во втором посадил хрю хрю на свисток. Это видел даже я)
19:18
avu1956
Генеральный директор, а ведёт себя как обыкновенный ПТУшник.
19:17
chempion 1985
По игре Спартак -Зенит. Судья Иванов редкая скатина. Продажный чемпионат, а потом в ЛЧ Акинфеев рекордсмен. Вот так с мильдонычем и живем. И удивляемся почему нас в спортивном мире не уважают. Потому, что в нашей стране живут не по законам и правилам, а по понятиям. Отправлено с iPad
19:16
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
старый ты уже, видимо. память куриная...
19:16
onlywhitespartak
Да весь второй тайм , неужели не видно что на свисток посадил , и все в пользу зенита свистел , это же очевидно , при равной игре этого достаточно
19:14
Slim Taller
Что-бы Спартак не скулил в проигранных матчах на судейство - такого ещё не было.В прошлом матче украденные секунды искали,в этом из-за штрафного на Промесе 4 гола пропустили.
19:13
Я за ЗОЖ
Какой момент кроме не удаления Кришито может вызвать споры?
19:11
onlywhitespartak
С цска в 2011 помойму тогда карась судил , так, если такое судейство принимайте меры ! Мы же в России живем , может где то асфальт не почистят от льда или сосулька упадет , всякое бывает ... А Иванов Иванова стоит ! Это Федун уже должен решать , как с таким беспределом бороться , может ресурсы подключить может со своим другом Мутко пере тереть , а вообще нужно приглашать иностранных арбитров на такие матчи !!!!
19:11
emmitya
Заскулили..... В 90-х вас все устраивало..... Проигрывать надо с достоинством, тем более, обладателю европейских трофеев..... Стыдно, Радионов, стыдно.....
19:10
shpasic
матч Спартака с Локо что ли не смотрел?
19:09