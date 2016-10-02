19:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Родионов: "Более плохого судейства я не помню"

Сергей РОДИОНОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сергей РОДИОНОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов раскритиковал работу арбитра матча 9-го тура чемпионата России "Зенит""Спартак" (4:2) Сергея Иванова, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Татьяна КОПЫЛОВА. По словам Родионова, он не видел более плохого судейства.

– Игра мне понравилась, претензий по самоотдаче к ребятам нет, – подчеркнул Родионов. – Да, были ошибки, как и в любом матче, но я хочу понять одно – зачем помогать команде "Зенит", вмешиваться в нормальную игру судье? Мне кажется, "Зенит" укомплектован хорошими футболистами, сильными. Зачем ломать ход игры, мне непонятно. Более плохого судейства я не помню. Да, мы ошибались, могли проиграть. Но то, что результативные ошибки судьи влияют на результат, очень обидно. Коллегия судей должна задуматься над этой проблемой. Такой команде помогать не нужно. А так игра понравилась. Обидно, что третье поражение подряд в Петербурге, но, повторюсь, судейство совершенно неквалифицированное. Такого я не помню!

– Пересматривали моменты?

– А зачем? Все и так было видно. А на видеозаписи будет видно детально.

– На матче был Валентин Иванов, глава нашего судейского корпуса...

– Да, и я сидел рядом с ним! Никаких эмоций он не выражал. Наверное, опять судейство признают замечательным, прекрасным, что так и должно быть. Я не знаю, как еще сказать.

Пенальти в ворота "Спартака" назначен верно //
Арбитр ошибся - "Зенит" заработал пенальти

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КОММЕНТАРИИ (31)
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Spartak-Online1

Излучение Промкооперации и Пищев,заткнись тупорылый полупокер!

19:50

ПРОфукал

В ЛЕ судят честно? Ну и где вы терпилы убогие

19:44

честный человечишко

Излучение собственной задницы, это ты тупой. С плохой памятью... Сиди и топи за свой Газнит молча. Если стыдно за него - тем более помалкавай. В тряпочку.

19:38

onlywhitespartak

С локомотивом еще лет 10 вспоминать все будут , хотя в отличее от бомжей тут все все признают ) таких матчей как слокомотивом у коней и бомжей по 10 за сезон наберется , чего стоит только интервью березы который говорит нас судят как амкар или Уфу )) да и вообще смысл отрицать очевидное ? Про 90-е вспомнили еще , там спартак на голову выше всех был и это глупо отрицать

19:38

Супершвайни

Родионов, так надо выступать, скандалить, участвовать на телевидении , а не сопли жевать ! Требовать судей из УЕФА, а не этих на дотации государства !!!

19:36

С.Мороз

Кто платит бабки тот судью и танцует!!Так что Родионов нечего ныть,и иди к Федуну и проси деньги на судей!Вот и вся проблема,Газпром не перебьёте а с остальными потягаетесь!))

19:35

Spartak-Online1

Заказное судейство газпрома,тут и спорить нечего! Надо быть на голову сильнее ,чтобы стать чемпионами! Но это не реально. Все началось еще раньше, когда с Уфой на Зобнине не поставили пенальти,а Иванов прикрыл судейку уже тогда.

19:33

Излучение Промкооперации и Пищев

Родионов, ты либо слепой, либо тупой! Вспомни игру с Локомотивом, вспомни прошлогоднюю игру с Локомотивом, вспомни домашний матч с Крыльями в прошлом сезоне - там судьи совершали грубейшие результативные ошибки в пользу твоего евробалласта, а здесь что тебе не понравилось?? То что судья не пропускал фолы твоих лесорубов?? Тьфу на тебя, чмо!!!

19:32

Andrei777777

Во всем виноват подлец-судья ! Если бы не он , то Спартак точно стал бы Чемпионом . А теперь придется бороться всего лишь за шестое место ! . Обидно...

19:30

zzzz1400

Как это не видел? А как же матч Спартак-Москва - Локомотив????

19:30

semenovd

Пока не введут видео-повторы, ничего не поменяется. В хоккее нет подобных судейских скандалов.

19:27

zlavon999

Родионов клоун с..ка...

19:25

Андрей133

Ной больше - от побед дальше

19:24

Гизмо

Спартачи успокойтесь, в вашу сторону лет 10 в 90е свистели, обратка однако)

19:23

Роман72

Нам было бы стыдно если бы мы как вы вот такие подленькие судейские победы одерживали, от которых вонь стоит

19:23

А380726

Понял Сережа-целка, что следующий на выход, как тут не заскулишь. Сидел рядом с Валиком Ивановым, чего же морду не набил продажному? Или только невинным прикидываться может? Противная фигура, аморфная, прожажная еще со времен игрока

19:22

Igocha

Очевидный эпизод: зенитовец сбивает футболиста спартака и свистит в пользу зенита, а судья дает желтую карточку Глушакову, после такого беспредела стало ясно кто сегодня победит.

19:21

Гизмо

хрю хрю, хрю хрю засудили хрю

19:20

Seraffim

В Питере все время так, сначала "убили" "Ростов", теперь вот "Спартак"! Пора бы уже какого нибудь робота-судью придумать, что бы не смотреть этот беспредел!

19:20

chempion 1985

Я за ож, желтая Глушакову, и весь второй тайм

19:18

Mr.Trololo

В превом тайме судил сдержанно, а во втором посадил хрю хрю на свисток. Это видел даже я)

19:18

avu1956

Генеральный директор, а ведёт себя как обыкновенный ПТУшник.

19:17

chempion 1985

По игре Спартак -Зенит. Судья Иванов редкая скатина. Продажный чемпионат, а потом в ЛЧ Акинфеев рекордсмен. Вот так с мильдонычем и живем. И удивляемся почему нас в спортивном мире не уважают. Потому, что в нашей стране живут не по законам и правилам, а по понятиям. Отправлено с iPad

19:16

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

старый ты уже, видимо. память куриная...

19:16

onlywhitespartak

Да весь второй тайм , неужели не видно что на свисток посадил , и все в пользу зенита свистел , это же очевидно , при равной игре этого достаточно

19:14

Slim Taller

Что-бы Спартак не скулил в проигранных матчах на судейство - такого ещё не было.В прошлом матче украденные секунды искали,в этом из-за штрафного на Промесе 4 гола пропустили.

19:13

Я за ЗОЖ

Какой момент кроме не удаления Кришито может вызвать споры?

19:11

onlywhitespartak

С цска в 2011 помойму тогда карась судил , так, если такое судейство принимайте меры ! Мы же в России живем , может где то асфальт не почистят от льда или сосулька упадет , всякое бывает ... А Иванов Иванова стоит ! Это Федун уже должен решать , как с таким беспределом бороться , может ресурсы подключить может со своим другом Мутко пере тереть , а вообще нужно приглашать иностранных арбитров на такие матчи !!!!

19:11

emmitya

Заскулили..... В 90-х вас все устраивало..... Проигрывать надо с достоинством, тем более, обладателю европейских трофеев..... Стыдно, Радионов, стыдно.....

19:10

shpasic

матч Спартака с Локо что ли не смотрел?

19:09

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