Сергей Прядкин: "Спартак" изъявил желание установить на своем стадионе систему ВАР"

Московский "Спартак" выразил желание установить на стадионе "Открытие Арена" систему видеоарбитров, сообщил на пресс-конференции президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин.

– Оборудование достаточно дорогое, но ряд клубов изъявили желание (установить систему ВАР. – Прим. "СЭ"). Это Сергей Галицкий (президент "Краснодара") и Леонид Федун (президент "Спартака"). Они готовы поставить оборудование за свой счет. Но чтобы использовать его, нужны квалифицированные специалисты. Мы попробуем в этом сезоне в тестовом режиме использовать ВАР, но прямого решения нет, – сказал Прядкин.

Чемпионат России сезона-2018/19 стартует 28 июля. (Илья АНДРЕЕВ)