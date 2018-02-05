Сергей Прядкин: "Общался с инвесторами "Тосно" - долги будут погашены"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию в "Тосно". В субботу футболисты не вышли на контрольный матч с курским "Авангардом" в знак протеста против невыплаты зарплат.

– Общался с инвесторами клуба, – сказал Прядкин. – Повторю то, что говорил ранее по этой ситуации – прогноза по негативному сценарию в виде снятия команды с чемпионата нет. Меня заверили в том, что все вопросы по долгам по зарплате будут сняты. (Сергей ЕГОРОВ)

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