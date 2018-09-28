Сергей Прядкин – о предложении Федуна: "Готовы ли большие клубы делиться спонсорскими контрактами со всеми лигами?"

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал предложения владельца "Спартака" Леонида Федуна по реформированию российского футбола.

– Леонид Арнольдович ранее высказывал предложения по реформированию, часть из них мы учли, – сказал Прядкин. – Имею ввиду предложения по календарю и Кубку страны. Что касается финансовых механизмов и изменений в этой части, мы в этом направлении идем. Часть доходов лиги распределяется по критерию "посещаемость" – те клубы, арены которых стабильно заполняются более чем на 50 процентов, получают дополнительный доход. Согласен с предложениями по жесткому лицензированию.

Отдельно – по ситуации с бюджетированием клубом. Безусловно, документ, который потребует от клуба предоставить финансовые гарантии на как минимум 13 миллионов евро – если исходить из того, что это минимально допустимый бюджет – упростит и оздоровит ситуацию. Это живые деньги, которыми клуб располагает и которые позволят стабильно провести сезон. Но надо исходить из возможностей – многие ли клубы могут прогарантировать эти средства? Причем гарантии должны быть от финансовой организации, а не только от самого клуба, и этот вопрос уже поднимался в лиге и в РФС.

Что касается ТВ-контракта и механизма солидарности со всеми лигами, мы ранее предлагали такую модель, она рассматривалась. Вопрос сейчас в том, готовы ли большие клубы пойти на то, чтобы делиться спонсорскими контрактами со всеми лигами посредством ТВ-пула. Очевидно, что решение должно приниматься на уровне государства, по-другому не получится – компании без рекомендации государства на такие шаги не пойдут. Нынешняя же ситуация с ТВ-контрактом имеет существенные ограничения – по конкуренции ТВ-каналов за продукт (ее нет) и по стоимости рекламного рынка у нас в стране. Стоимость эта низкая.

Из реформ, предлагаемых лигой, выделю изменение формата молодежного первенства – на этой неделе прошло совещание директоров академий клубов лиги, а также самостоятельных академий – "Сатурна", "Чертаново". Реформа, вероятно, состоится уже со следующего сезона. А с этого сезона мы запустили ребрендинг – реакция по нему, в частности, по новому логотипу, в целом положительная. (Сергей Егоров)

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