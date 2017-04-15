Сергей Прядкин: "Никакого беспокойства проверки UKAD на допинг не вызывают"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал возможность проведения тестирования на допинг в клубах лиги.

Вчера клубы РФПЛ получили письмо из офиса лиги о необходимости предоставления данных по планам тренировок – вероятно, в ближайшее время футболисты будут проверены на допинг. Проверки будут проводиться Британским антидопинговым агентством (UKAD).

– Не вижу в этом проблемы, – сказал Прядкин. – Проверки проводились и раньше, из ФИФА приезжали на матчи наших команд, проводя тестирование. Мы действуем в соответствии со всеми регламентирующими документами – в лигу поступило обращение с просьбой предоставить график тренировок и сборов клубов. Отмечу, что подобный график мы предоставляли и в прошлом году. Никакого беспокойства возможные внезапные проверки не вызывают. По указанию Минспорта мы совместно с РФС регулярно рассылаем соответствующие директивы по запрещенным веществам. Это нормальная рабочая практика. Мы готовы к таким проверкам, знаем на опыте сборной страны, что это такое. (Сергей ЕГОРОВ)

Клубы премьер-лиги проверят на допинг //

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