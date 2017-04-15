Эдуард Безуглов: "В тестировании на допинг нет ничего страшного"

Врач сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал возможность проведения тестирования на допинг в клубах РФПЛ.

Напомним, вчера клубы РФПЛ получили письмо из офиса лиги о необходимости предоставления данных по планам тренировок – вероятно, в ближайшее время футболисты будут проверены на допинг. Проверки будут проводиться Британским антидопинговым агентством (UKAD).

– Это нормальная практика – тысячи спортсменов, входящих в систему ADAMS, так делают много лет, – говорит Безуглов. – Теперь UKAD хочет аналог этой системы ввести в футболе. Ничего страшного – просто врачам прибавится работы, а административный штаб будет планировать тренировочный процесс и переезды более точно на более длительный срок. (Сергей ЕГОРОВ)

Клубы премьер-лиги проверят на допинг