Сергей Прядкин: "Финал будущего Кубка России назначен на девятое мая"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о календаре следующего года. По его словам, все пожелания сборной в преддверии чемпионата мира будут учтены.

– Мы провели переговоры с "Матч ТВ" по поводу телетрансляций на предмет того, чтобы мы твердо установили временные слоты, по которым время матчей не менялось бы, – отметил Прядкин. – Нам надо определиться с датами Кубка России и Суперкубка. О месте тоже говорили. Клубы хотят знать заранее место проведения. После чемпионата мира, скорее всего, ряд финалов будет проводиться в Лужниках.

Пока финал Кубка России назначен на девятое мая. Городов, которые претендуют на проведение финала довольно много. Суперкубок должен проводиться за неделю до старта чемпионата. В этом году Суперкубок пройдет четырнадцатого июля на стадионе "Локомотив". А сам старт чемпионата будет пятнадцатого, шестнадцатого или семнадцатого. Все пожелания сборной мы, конечно, будем учитывать.

– Клубы, которые будут участвовать в Суперкубке, не обращались с какими-нибудь просьбами?

– Структура календаря была утверждена месяца за четыре до начала чемпионата. Все даты были согласованы. Эти команды будут играть среди недели с запасом того времени, который будет необходим для подготовки. В этом году мы не пошли ни на один перенос, какие бы пожелания ряда клубов не были. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)