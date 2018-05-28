Сергей Прядкин: "Если у "Амкара" не сложится с лицензией, будет очень трагично, но поблажек теперь никому не будет"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин на пресс-конференции, подводящей итоги сезона-2017/18, рассказал о ситуации с "Амкаром", который рискует не получить лицензию на следующий розыгрыш. По его словам, у клуба из Перми есть время до 30 мая.

– У "Амкара" есть еще время до 30 мая, чтобы получить лицензию. Ситуация сложная, но не забывайте, в какой борьбе пермяки отстаивали свое место в премьер-лиге. Если не сложится с лицензией, то это будет очень трагично для всей команды, для края, для болельщиков. Но должна быть выстроена система: стабильное финансирование, академия, материальная база. И если по какому-то из пунктов клубы требованиям премьер-лиги не соответствуют, то лицензию они получать не будут. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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