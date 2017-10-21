Сергей Паршивлюк: "Поражения от "Локомотива" и "Рубина" – несчастный случай"

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк после матча 14-го тура чемпионата России с "Тосно" (1:1) подчеркнул, что соперник практически не имел голевых моментов.

По его словам, ростовчане перед игрой договаривались о том, что будут совершать меньше нарушений. Напомним, что тоснинцы открыли счет на 17-й минуте игры, реализовав штрафной удар.

– Что не получилось сегодня? – вопрос Паршивлюку.

– Не очень начали игру. Договаривались, что будем меньше фолить, потому что "Тосно" очень опасен при стандартах. В итоге в одной точке несколько раз нарушили правила, один из фолов привел к голу в наши ворота. В остальном сыграли неплохо, у "Тосно" практически не было голевых моментов. Во втором тайме мы стали больше держать мяч внизу и сразу начали создавать опасность.

– Разбирали действия "Тосно" при стандартах?

– Разумеется. Знали об этой сильной их стороне, но в одном эпизоде не справились.

– "Ростов" давно не может победить. Как команда переживает эти неудачи?

– Стараемся усерднее работать, понимаем, что где-то не повезло, где-то сами виноваты. Не могу сказать, что какая-то команда нас однозначно переиграла. Игры с "Локомотивом" и "Рубином" – вообще несчастный случай, голы на последних минутах. Работаем и надеемся, что результат придет.

– Смотрели матч "Спартака" в Лиге чемпионов? Какие мысли были?

– Конечно! Думаю, как у всей страны, это был шок.

– Впереди матч в Кубке. Нет установки сейчас, что Кубок – самый главный турнир?

– Нет, есть установка пройти в Кубке как можно дальше. Много команд из премьер-лиги вылетело из Кубка, но и оставшиеся представители ФНЛ – совсем не подарок. Будем настраиваться и проходить "Амкар". (Егор БЫЧКОВ)