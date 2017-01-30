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Сергей Новиков: "Арсенал" не устроило предложение шведов по Фримпонгу"

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Сергей Новиков, представитель полузащитника "Арсенала" Эммануэла Фримпонга, рассказал "СЭ", что тульский клуб не устроило финансовое предложение по игроку из Швеции. Ранее сообщалось, что игрок может перейти в "Эскильстуну". Напомним, хавбек пополнил состав "канониров"  в августе 2016 года, провел три матча в чемпионате России и один в Кубке.

 - Почему у Фримпонга не срослось со Швецией?

- Финансовое предложение шведского клуба не совсем устроило "Арсенал".

- Компромисс еще возможен?

- Трансферное окно в Европе закрывается, вряд ли клубы договорятся. Для этого было много времени.

- Каким видите будущее нападающего?

- Он - игрок "Арсенала", тренируется со второй командой, исполняет свои обязанности. Если не нужен будет тулякам, то стоит разрывать контракт.

- Свободным агентом он может перейти в европейский клуб?

- Да, только в том случае, если контракт с "Арсеналом" будет расторгнут до закрытия трансферного окна в Европе. (Сергей АСТАХОВ)

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Материалы REN-TV

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