Сергей Новиков: "Арсенал" не устроило предложение шведов по Фримпонгу"

Сергей Новиков, представитель полузащитника "Арсенала" Эммануэла Фримпонга, рассказал "СЭ", что тульский клуб не устроило финансовое предложение по игроку из Швеции. Ранее сообщалось, что игрок может перейти в "Эскильстуну". Напомним, хавбек пополнил состав "канониров" в августе 2016 года, провел три матча в чемпионате России и один в Кубке.

- Почему у Фримпонга не срослось со Швецией?

- Финансовое предложение шведского клуба не совсем устроило "Арсенал".

- Компромисс еще возможен?

- Трансферное окно в Европе закрывается, вряд ли клубы договорятся. Для этого было много времени.

- Каким видите будущее нападающего?

- Он - игрок "Арсенала", тренируется со второй командой, исполняет свои обязанности. Если не нужен будет тулякам, то стоит разрывать контракт.

- Свободным агентом он может перейти в европейский клуб?

- Да, только в том случае, если контракт с "Арсеналом" будет расторгнут до закрытия трансферного окна в Европе. (Сергей АСТАХОВ)