16:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Куликов: "Наказание Еременко слишком жесткое. Будем ходатайствовать о пересмотре"

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Руководитель Департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов в заявлении для "СЭ" отметил, что федерация будет ходатайствовать о смягчении наказания полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Футболист ЦСКА сегодня был дисквалифицирован на два года.

– РФС совместно с ЦСКА будет готовить позицию по этому наказанию, – говорит Куликов. – Оно слишком строго. Есть аналоги вынесения дисциплинарной санкции по другим футболистам. А здесь вынесено максимальное наказание. РФС и ПФК ЦСКА выступят с единой позицией, с просьбой рассмотреть возможность смягчения наказания. (Сергей ЕГОРОВ)

Еременко дисквалифицирован на два года. LIVE!

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