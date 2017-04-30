Сергей Кирьяков: "Арсеналу" не хватило свежести"

Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков после поражения от "Уфы" (0:1) в матче 26-го тура чемпионата России отметил, что его команде не хватило свежести во втором тайме. Он добавил, что в концовке игры не сработал тактический план, который заключался в забросе мяча на нападающего Расича.

– Тяжело сказать, что стало следствием пропущенного мяча в концовке матча, – сказал Кирьяков во флеш-интервью после матча в эфире телеканала "Наш футбол". – Мы старались доставлять мяч ближе к штрафной соперника, рассчитывая на то, что Расич будет цепляться. Однако в полной мере план выполнить не удалось , не смогли навязать должной борьбы, проигрывали отскоки. В самой концовке пропустили контратаку. Была установка играть строго, но не хватило агрессивности и свежести. Пытались путем замен изменить игру.

"СЭ" вел трансляцию матча "Уфа" – "Арсенал"