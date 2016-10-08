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Сергей Галицкий: "Потребительское отношение ко мне должно иметь границы"

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Президент и владелец "Краснодара" Сергей Галицкий провел экскурсию по новому стадиону "быков". Он заявил, что не может в одиночку преобразить город, передает из Краснодара спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Инфраструктура и логистика? Понимаю, люди хотят, чтобы я сделал все, – сказал Галицкий. – Но я – всего лишь один житель города. Сделаю логистику, потом попросят, чтобы я сделал аэропорт, дороги, построил все на свете. Спросите себя, что вы сделали для этого города. Потребительское отношение ко мне должно иметь скрытые формы, иметь границы. Я не могу отстроить весь Краснодар. Спросите с себя, что сделали для города вы.

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