Новый главный тренер "Зенита" станет известен на следующей неделе, сообщил президент петербургского клуба Сергей Фурсенко.

– Имя нового тренера "Зенита" узнаете на следующей неделе, – сказал Фурсенко. (Егор БЫЧКОВ)

Как ранее сообщал "СЭ", "Зенит" рассматривает кандидатуры итальянца Маурицио Сарри и Сергея Семака.

Сергей Фурсенко:



- На следующей неделе точно узнаете имя нового главного тренера "Зенита" pic.twitter.com/Csn91vk6Ou – Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) 24 мая 2018 г.

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