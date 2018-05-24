Новый главный тренер "Зенита" станет известен на следующей неделе, сообщил президент петербургского клуба Сергей Фурсенко.
– Имя нового тренера "Зенита" узнаете на следующей неделе, – сказал Фурсенко. (Егор БЫЧКОВ)
Как ранее сообщал "СЭ", "Зенит" рассматривает кандидатуры итальянца Маурицио Сарри и Сергея Семака.
Сергей Фурсенко:– Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) 24 мая 2018 г.
- На следующей неделе точно узнаете имя нового главного тренера "Зенита" pic.twitter.com/Csn91vk6Ou
Сарри: "Челси" или "Зенит"? // "Зенит" выбирает тренера. И может вернуть Денисова?
Ратиборец
Ушлепок уже обещал, что зенит рвать всех будет после перерыва в чемпионате. А еще обещал ВВП, что готовит зенит игроков с российским паспортом к ЧМ. Так что может ему помолчать уже, не вылезать на публику?
16:19
Subulcus
Красно-белым пуканам ещё гореть целую неделю =))
16:17
Митяй.КБ
Жиган
16:15
RobertH
Нагнетает типа таинственности,типа, по большому счету ,это кого-то вообще трогает...Он типа одолжение делает-узнаете...Да по барабану уже давно всем,-всё и так ясно,и пятое место -очень внятный результат и закономерный итог.Другой бы уже слился и молчал..Мутно и смешно...
16:14