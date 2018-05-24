16:07 | Футбол — РФПЛ

Сергей Фурсенко: "Имя нового тренера "Зенита" узнаете на следующей неделе"

Сергей ФУРСЕНКО. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сергей ФУРСЕНКО. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Новый главный тренер "Зенита" станет известен на следующей неделе, сообщил президент петербургского клуба Сергей Фурсенко.

– Имя нового тренера "Зенита" узнаете на следующей неделе, – сказал Фурсенко. (Егор БЫЧКОВ)

Как ранее сообщал "СЭ", "Зенит" рассматривает кандидатуры итальянца Маурицио Сарри и Сергея Семака.

Сарри: "Челси" или "Зенит"? // "Зенит" выбирает тренера. И может вернуть Денисова?

 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Ратиборец

Ушлепок уже обещал, что зенит рвать всех будет после перерыва в чемпионате. А еще обещал ВВП, что готовит зенит игроков с российским паспортом к ЧМ. Так что может ему помолчать уже, не вылезать на публику?

16:19

Subulcus

Красно-белым пуканам ещё гореть целую неделю =))

16:17

Митяй.КБ

Жиган

16:15

RobertH

Нагнетает типа таинственности,типа, по большому счету ,это кого-то вообще трогает...Он типа одолжение делает-узнаете...Да по барабану уже давно всем,-всё и так ясно,и пятое место -очень внятный результат и закономерный итог.Другой бы уже слился и молчал..Мутно и смешно...

16:14

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