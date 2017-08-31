Сергей Фурсенко: "Дзюба остается в "Зените"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко подчеркнул, что нападающий Артем Дзюба не сменит клубную прописку во время летнего трансферного окна. Ранее "СЭ" сообщал, что форвард на правах аренды может пополнить состав "Краснодара" или "Локомотива".

Также в турецких СМИ была информация об интересе к 29-летнему россиянину со стороны "Фенербахче". Отметим, что трансферное окно в Турции закроется 8 сентября.

– Я уже многократно говорил, что Дзюба – игрок "Зенита", – приводит ТАСС слова Фурсенко. – Да, вы меня правильно поняли.

Напомним, что Дзюба выступает за "Зенит" с лета 2015 года. В общей сложности форвард провел в составе сине-бело-голубых 100 матчей и забил 46 голов. В сезоне-2017/18 он сыграл в девяти матчах, ни разу не поразив ворота соперников.

Трансферное окно закрывается. LIVE!