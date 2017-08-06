Сергей Фурсенко: "Думаю, "Зениту" придется усилить еще несколько позиций"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко в преддверии матча 4-го тура чемпионата России со "Спартаком" выразил мнение, что сине-бело-голубым необходимо усилить еще несколько позиций.
При этом он объяснил, что во время летнего трансферного окна состав зенитовцев пополнили три аргентинца, потому что с этим рынком хорошо знаком главный тренер команды Роберто Манчини.
- Манчини очень хорошо знает аргентинский рынок. Пришедшие игроки очень техничные, быстрые, что абсолютно соответствует его философии, - сказал Фурсенко в эфире телеканала "Наш футбол". - Они и в "Манчестер Сити" хорошо адаптировались. И я уверен, что они и здесь очень хорошо будут играть.
Думаю, что "Зениту" придется усилить еще пару позиций для того, чтобы побеждать хорошо, в том числе и в групповой стадии еврокубков.
Напомним, что матч "Зенит" - "Спартак", который пройдет в Петербурге, состоится сегодня, 6 августа, начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
Adro
получается, что спартак гораздо слабее евреев, да? :)
23:56 6 августа
ВСЕНАМАЧТУ
НАДО ПРИОБРЕСТИ ПАРУ-ТРОЙКУ ГЛАВНЫХ СУДЕЙ...
16:37 6 августа
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
в групповой турнир еще выйти надо. с такой игрой, как с евреями, можно повторить позорную судьбу сектантов.
15:45 6 августа
SForever
Согласен с Фурсенко. Усиливаться надо. И обязательно аргентинцами. Лучше всего: довести их число в заявке до десяти.
15:42 6 августа
bigzhuk1
Конечно нужно, еще не все бабло попилено. Вот и стадион стремительно достроился так не кстати. Не прошло и 10 лет)))
15:40 6 августа
Доктор Хряк
Millwall82 А зачем? От шлака лучше избавьтесь. 14:43--------- Огласите весь список шлака, пжлуста )))
15:20 6 августа
Millwall82
А зачем? От шлака лучше избавьтесь.
14:43 6 августа