Сергей Фурсенко: "Думаю, "Зениту" придется усилить еще несколько позиций"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко в преддверии матча 4-го тура чемпионата России со "Спартаком" выразил мнение, что сине-бело-голубым необходимо усилить еще несколько позиций.

При этом он объяснил, что во время летнего трансферного окна состав зенитовцев пополнили три аргентинца, потому что с этим рынком хорошо знаком главный тренер команды Роберто Манчини.

- Манчини очень хорошо знает аргентинский рынок. Пришедшие игроки очень техничные, быстрые, что абсолютно соответствует его философии, - сказал Фурсенко в эфире телеканала "Наш футбол". - Они и в "Манчестер Сити" хорошо адаптировались. И я уверен, что они и здесь очень хорошо будут играть.

Думаю, что "Зениту" придется усилить еще пару позиций для того, чтобы побеждать хорошо, в том числе и в групповой стадии еврокубков.

Напомним, что матч "Зенит" - "Спартак", который пройдет в Петербурге, состоится сегодня, 6 августа, начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.