14:40 6 августа | Футбол — РФПЛ

Сергей Фурсенко: "Думаю, "Зениту" придется усилить еще несколько позиций"

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Президент "Зенита" Сергей Фурсенко в преддверии матча 4-го тура чемпионата России со "Спартаком" выразил мнение, что сине-бело-голубым необходимо усилить еще несколько позиций.

При этом он объяснил, что во время летнего трансферного окна состав зенитовцев пополнили три аргентинца, потому что с этим рынком хорошо знаком главный тренер команды Роберто Манчини.

- Манчини очень хорошо знает аргентинский рынок. Пришедшие игроки очень техничные, быстрые, что абсолютно соответствует его философии, - сказал Фурсенко в эфире телеканала "Наш футбол". - Они и в "Манчестер Сити" хорошо адаптировались. И я уверен, что они и здесь очень хорошо будут играть.

Думаю, что "Зениту" придется усилить еще пару позиций для того, чтобы побеждать хорошо, в том числе и в групповой стадии еврокубков.

Напомним, что матч "Зенит" - "Спартак", который пройдет в Петербурге, состоится сегодня, 6 августа, начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

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Как закончится матч 4-го тура премьер-лиги "Зенит" - "Спартак"?
Крупной победой "Зенита"
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Победой "Зенита" с разностью в один-два мяча
28.9%
Результативной ничьей
15.9%
Нулевой ничьей
1.9%
Крупной победой "Спартака"
6.8%
Победой "Спартака" с разностью в один-два мяча
37.6%
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Adro

получается, что спартак гораздо слабее евреев, да? :)

23:56 6 августа

ВСЕНАМАЧТУ

НАДО ПРИОБРЕСТИ ПАРУ-ТРОЙКУ ГЛАВНЫХ СУДЕЙ...

16:37 6 августа

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

в групповой турнир еще выйти надо. с такой игрой, как с евреями, можно повторить позорную судьбу сектантов.

15:45 6 августа

SForever

Согласен с Фурсенко. Усиливаться надо. И обязательно аргентинцами. Лучше всего: довести их число в заявке до десяти.

15:42 6 августа

bigzhuk1

Конечно нужно, еще не все бабло попилено. Вот и стадион стремительно достроился так не кстати. Не прошло и 10 лет)))

15:40 6 августа

Доктор Хряк

Millwall82 А зачем? От шлака лучше избавьтесь. 14:43--------- Огласите весь список шлака, пжлуста )))

15:20 6 августа

Millwall82

А зачем? От шлака лучше избавьтесь.

14:43 6 августа