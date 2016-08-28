18:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Давыдов: "Теперь буду "стрелять из лука" в Венгрии"

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Бывший нападающий "Кубани", "Рубина" и "Динамо" Сергей Давыдов, скорее всего, продолжит карьеру в Венгрии. Фовард отметил, что пока не готов назвать свой новый клуб.

– Новостей нет, – сказал Давыдов. – Думаю, все решится на неделе. Пока в России тихо. Так что, скорее всего, уеду в Венгрию. Какой клуб? Пока не готов называть.

– Не обидно, что в России не зовут?

– А чего обижаться? Это футбол. Надо терпеть, надо терпеть.

– Уже придумали, как будете праздновать свои голы в Венгрии?

– А зачем? Точно так же, как и здесь. Буду "стрелять из лука". Понравилось в России, понравится и в Европе. Разве не так? Там тоже должно прокатить. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Удачи, Робин Гуд.

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