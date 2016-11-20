Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что клуб расторг контракт с полузащитником Романом Еременко.

- Мы уже обозначили свою позицию на официальном сайте клуба. Мы будем подавать апелляцию и бороться за нашего игрока. Считаем наказание, вынесенное УЕФА, несправедливым. Призываю вас не реагировать на непонятные источники информации, - сказал Аксенов. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Напомним, что в пятницу УЕФА объявил решение по делу хавбека ЦСКА и сборной Финляндии. Игрок дисквалифицирован на два года, начиная с 6 октября.

Положительный результат дала допинг-проба, взятая у Еременко после матча группового турнира Лиги чемпионов с "Байером", который состоялся 14 сентября в Германии. Анализ пробы А показал наличие в организме кокаина и его метаболита.