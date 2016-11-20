17:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Аксенов:
"ЦСКА расторг контракт с Еременко? Не реагируйте на непонятные источники"

0
0
0
2

Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что клуб расторг контракт с полузащитником Романом Еременко.

 
Роман ЕРЕМЕНКО.Роман Бабаев: "ЦСКА расторгнет контракт с Еременко? Так вопрос ставить нельзя"

- Мы уже обозначили свою позицию на официальном сайте клуба. Мы будем подавать апелляцию и бороться за нашего игрока. Считаем наказание, вынесенное УЕФА, несправедливым. Призываю вас не реагировать на непонятные источники информации, - сказал Аксенов. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Напомним, что в пятницу УЕФА объявил решение по делу хавбека ЦСКА и сборной Финляндии. Игрок дисквалифицирован на два года, начиная с 6 октября.

Положительный результат дала допинг-проба, взятая у Еременко после матча группового турнира Лиги чемпионов с "Байером", который состоялся 14 сентября в Германии. Анализ пробы А показал наличие в организме кокаина и его метаболита. 

Опрос

Что значит дисквалификация для Романа Еременко?
голосовать
0
0
0
2
Материалы сюжета: Еременко: на два года вне игры
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Любитель выпить и закусить

Пусть теперь дальше нюхает свой кокаин.

17:41

MAYERICK

Еще один поневский ефрейтор-дебил....апелляцию на что подавать - это был не кокс, а зубной порошок!!!!..........

17:39

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ