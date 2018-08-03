Семенов, Швец и Мохаммади не покинут "Ахмат" в текущее трансферное окно

Президент "Ахмата" Магомед Даудов сообщил ТАСС, что защитник Андрей Семенов и полузащитники Антон Швец и Милад Мохаммади останутся в команде, несмотря на интерес со стороны других клубов.

- В период межсезонья на трансферном рынке, вернее около него, происходят удивительные вещи, - отметил Даудов. - Нередко в СМИ появляется ложная информация о переходах игроков или о переговорах клубов и понято, что делается это определенными людьми, чтобы повысить внимание к своим клиентам.

Относительно упомянутых вами наших футболистов: да, интерес некоторых клубов к ним есть, и было бы плохо, если игроками сборной России не интересовались ведущие клубы страны, так как это нормальный процесс. Другое дело, что не всегда клуб готов продать, отпустить ведущих футболистов - это тоже нормальное явление, так что Швец и Семенов остаются нашими игроками и полны решимости помочь клубу в решении поставленных задач.

Мы рады за Мохаммади, который выступил на чемпионате мира в России в составе своей национальной сборной. Как и Семенова, мы поздравили Мохаммади с этим событием при возвращении в клуб. Конечно же, он также продолжает трудиться в клубе, и мы по-прежнему на него рассчитываем.

Таблица переходов РФПЛ //

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