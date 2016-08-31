Селихов не перейдет из "Амкара" в "Зенит"

По данным "СЭ", трансфер голкипера молодежной сборной России Александра Селихова из "Амкара" вряд ли состоится. К 22-летнему вратарю в последнее время проявлял интерес "Зенит", однако клубы не смогли договориться. Кроме того, Селихов входил в сферу интересов "Спартака".
Таким образом, футболист продолжит выступать за пермяков как минимум до зимы. Сумма возможной сделки оценивалась на уровне 4 миллионов евро. Нынешний чемпионат Селихов начал с четырех подряд сухих матчей, и лишь в 5-м туре пропустил от "Зенита" (0:3). (Дмитрий СОМОВ)
Sudden Finger
Зимой его Спартак купит. Ребров полюбому чюдить будет
15:50
plusnindimon
Да и не нужен он, пускай Кержаков стоит, а Лодыгина на продажу
15:45
Гарик "внук Наташи" Попов
Венеция Замучили, всех покупают. Где же их школа знаменитая?___________Вообще-то,он из академии Зенита.
15:15
Венеция
Замучили, всех покупают. Где же их школа знаменитая?
14:59
shpasic
к зиме пару миллионов скинет.
14:57