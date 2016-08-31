14:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Селихов не перейдет из "Амкара" в "Зенит"

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По данным "СЭ", трансфер голкипера молодежной сборной России Александра Селихова из "Амкара" вряд ли состоится. К 22-летнему вратарю в последнее время проявлял интерес "Зенит", однако клубы не смогли договориться. Кроме того, Селихов входил в сферу интересов "Спартака".

Таким образом, футболист продолжит выступать за пермяков как минимум до зимы. Сумма возможной сделки оценивалась на уровне 4 миллионов евро. Нынешний чемпионат Селихов начал с четырех подряд сухих матчей, и лишь в 5-м туре пропустил от "Зенита" (0:3). (Дмитрий СОМОВ)

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Sudden Finger

Зимой его Спартак купит. Ребров полюбому чюдить будет

15:50

plusnindimon

Да и не нужен он, пускай Кержаков стоит, а Лодыгина на продажу

15:45

Гарик "внук Наташи" Попов

Венеция Замучили, всех покупают. Где же их школа знаменитая?___________Вообще-то,он из академии Зенита.

15:15

Венеция

Замучили, всех покупают. Где же их школа знаменитая?

14:59

shpasic

к зиме пару миллионов скинет.

14:57

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