"Саутгемптон" вновь интересуется Промесом

"Саутгемптон" проявляет интерес к полузащитнику "Спартака" Квинси Промесу. Английский клуб уже пытался приобрести его в январе.

Как сообщает hitc.com, со ссылкой на печатную версию The Sun, в январе нынешнего года клубы согласовали трансфер за 35 миллионов фунтов, но сделка не состоялась, так как "Спартак" не нашел ему замену. Теперь же "святые" вновь попытаются подписать голландца.

Ранее "Саутгемптон" практически обеспечил себе место в премьер-лиге на следующий сезон после победы над "Суонси" (1:0). 26-летний вингер в текущем сезоне провел 25 матчей в чемпионате России и забил 15 мячей при восьми голевых передачах.

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