Сальваторе Боккетти: "С Вилковым у нас всегда проблемы"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти после поражения от "Ахмата" (1:3) в матче 27-го тура чемпионата России отметил, что не хотел сидеть на лавке и не рад, что так получается. Также итальянец вспомнил о неудачной статистике красно-белых при судействе Михаила Вилкова (+4=9-10).
– У "Спартака" было столько моментов, но команда не забивает второй матч подряд. Почему?
– Я не знаю. Об этом нужно спрашивать у нападающих.
– Понимаете, почему так мало играете? Есть ли ощущение, что сдали или не подходите "Спартаку"?
– Об этом надо спрашивать тренера. Я всегда отдаюсь на поле на сто процентов и на тренировках, и в игре.
– Обидно, что мало играете?
– Конечно. Я не хочу сидеть на лавке и не рад, что так получается.
– Просто когда выпадают защитники – берут в аренду новых, а вас опять оставляют на лавке, хотя могли дать шанс вам.
– Я не помню, чтобы совершал грубые ошибки в последних турах, когда играл. Но решает тренер. Я всегда сто процентов отдаю на поле.
– Когда вы после матча подошли к болельщикам – это было начало прощания с ними? У вас нет таких мыслей?
– Нет. Сейчас я игрок "Спартака". У меня контракт еще на два года. Я просто хотел извиниться перед нашими болельщиками.
– Что касается судейства, болельщики кричали слова в адрес арбитра, и вас это раздражало?
– Я не знаю почему, но с этим судьей у нас всегда проблемы. С "Зенитом" то же самое. Это была катастрофа. Не знаю, зачем он всегда судит наши матчи. Но все ошибаются. Идем дальше. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Кот Василий
зенит в унитаз!! Прям головой!! Спартаку удачи! Хватить чудить! Пора выигрывать!
23:59 23 апреля
баламошка
Millwall82////////Ты-то чё ветра гоняешь от радости, "48 лет без побед"?) Сиди там на своём 4 месте и не квакай.
23:55 23 апреля
Millwall82
Баламошка, подшей немножко)))
23:52 23 апреля
баламошка
Когда игра идёт равная игра или в пользу Спартака, то Вилков ВСЕГДА во всех матчах начинает поддушивать Спартак, когда другая команда ведёт в счёте против Спартака, то он начинает судить нормально. Обычный хитрый дяденька. Умом обделён, но хитрости и подлости хватило, чтобы вот так вот зарабатывать себе денежку. Если посмотреть на статистику в матчах со Спартаком, то это же просто нереальный швах) Таких чудес случайных не бывает.
23:49 23 апреля
lokokin
Боккетти...у тебя есть,что предъявить??? А если нет,то не пи....
23:40 23 апреля
SP2
Хусаинов однозначно круче! Хочешь 10 минут, хочешь 20 ко второму тайму... лишь бы сохраниььспартаку первое место...
23:37 23 апреля
SP2
Ага... а до этого с Кержаков были проблемы... который всегда с легкостью таких защитников обыгрывал и гол-другой забивал без проблем... это вам было с кокориным с заболотным играть....
23:36 23 апреля
shpasic
лучше бы Хусаинов судил каждый матч, конечно.
23:26 23 апреля
Объектив
Соглашусь, что судейство было неблагосклонным к Спартаку в большей части матча. Но и тенденциозным и предвзятым его не назову. Отвыкайте, ребята, порезвились в прошлом году...
23:19 23 апреля
zae1976
Вилков это толстопузое подобие человека,как вообще его допускают к судейству
23:06 23 апреля