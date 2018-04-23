22:55 23 апреля | Футбол — РФПЛ

Сальваторе Боккетти: "С Вилковым у нас всегда проблемы"

10

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти после поражения от "Ахмата" (1:3) в матче 27-го тура чемпионата России отметил, что не хотел сидеть на лавке и не рад, что так получается. Также итальянец вспомнил о неудачной статистике красно-белых при судействе Михаила Вилкова (+4=9-10).

– У "Спартака" было столько моментов, но команда не забивает второй матч подряд. Почему?

– Я не знаю. Об этом нужно спрашивать у нападающих.

– Понимаете, почему так мало играете? Есть ли ощущение, что сдали или не подходите "Спартаку"?

– Об этом надо спрашивать тренера. Я всегда отдаюсь на поле на сто процентов и на тренировках, и в игре.

– Обидно, что мало играете?

– Конечно. Я не хочу сидеть на лавке и не рад, что так получается.

– Просто когда выпадают защитники – берут в аренду новых, а вас опять оставляют на лавке, хотя могли дать шанс вам.

– Я не помню, чтобы совершал грубые ошибки в последних турах, когда играл. Но решает тренер. Я всегда сто процентов отдаю на поле.

– Когда вы после матча подошли к болельщикам – это было начало прощания с ними? У вас нет таких мыслей?

– Нет. Сейчас я игрок "Спартака". У меня контракт еще на два года. Я просто хотел извиниться перед нашими болельщиками.

– Что касается судейства, болельщики кричали слова в адрес арбитра, и вас это раздражало?

– Я не знаю почему, но с этим судьей у нас всегда проблемы. С "Зенитом" то же самое. Это была катастрофа. Не знаю, зачем он всегда судит наши матчи. Но все ошибаются. Идем дальше. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

10
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
Войти, чтобы оставить комментарий

Кот Василий

зенит в унитаз!! Прям головой!! Спартаку удачи! Хватить чудить! Пора выигрывать!

23:59 23 апреля

баламошка

Millwall82////////Ты-то чё ветра гоняешь от радости, "48 лет без побед"?) Сиди там на своём 4 месте и не квакай.

23:55 23 апреля

Millwall82

Баламошка, подшей немножко)))

23:52 23 апреля

баламошка

Когда игра идёт равная игра или в пользу Спартака, то Вилков ВСЕГДА во всех матчах начинает поддушивать Спартак, когда другая команда ведёт в счёте против Спартака, то он начинает судить нормально. Обычный хитрый дяденька. Умом обделён, но хитрости и подлости хватило, чтобы вот так вот зарабатывать себе денежку. Если посмотреть на статистику в матчах со Спартаком, то это же просто нереальный швах) Таких чудес случайных не бывает.

23:49 23 апреля

lokokin

Боккетти...у тебя есть,что предъявить??? А если нет,то не пи....

23:40 23 апреля

SP2

Хусаинов однозначно круче! Хочешь 10 минут, хочешь 20 ко второму тайму... лишь бы сохраниььспартаку первое место...

23:37 23 апреля

SP2

Ага... а до этого с Кержаков были проблемы... который всегда с легкостью таких защитников обыгрывал и гол-другой забивал без проблем... это вам было с кокориным с заболотным играть....

23:36 23 апреля

shpasic

лучше бы Хусаинов судил каждый матч, конечно.

23:26 23 апреля

Объектив

Соглашусь, что судейство было неблагосклонным к Спартаку в большей части матча. Но и тенденциозным и предвзятым его не назову. Отвыкайте, ребята, порезвились в прошлом году...

23:19 23 апреля

zae1976

Вилков это толстопузое подобие человека,как вообще его допускают к судейству

23:06 23 апреля

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!