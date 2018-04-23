Сальваторе Боккетти: "С Вилковым у нас всегда проблемы"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти после поражения от "Ахмата" (1:3) в матче 27-го тура чемпионата России отметил, что не хотел сидеть на лавке и не рад, что так получается. Также итальянец вспомнил о неудачной статистике красно-белых при судействе Михаила Вилкова (+4=9-10).

– У "Спартака" было столько моментов, но команда не забивает второй матч подряд. Почему?

– Я не знаю. Об этом нужно спрашивать у нападающих.

– Понимаете, почему так мало играете? Есть ли ощущение, что сдали или не подходите "Спартаку"?

– Об этом надо спрашивать тренера. Я всегда отдаюсь на поле на сто процентов и на тренировках, и в игре.

– Обидно, что мало играете?

– Конечно. Я не хочу сидеть на лавке и не рад, что так получается.

– Просто когда выпадают защитники – берут в аренду новых, а вас опять оставляют на лавке, хотя могли дать шанс вам.

– Я не помню, чтобы совершал грубые ошибки в последних турах, когда играл. Но решает тренер. Я всегда сто процентов отдаю на поле.

– Когда вы после матча подошли к болельщикам – это было начало прощания с ними? У вас нет таких мыслей?

– Нет. Сейчас я игрок "Спартака". У меня контракт еще на два года. Я просто хотел извиниться перед нашими болельщиками.

– Что касается судейства, болельщики кричали слова в адрес арбитра, и вас это раздражало?

– Я не знаю почему, но с этим судьей у нас всегда проблемы. С "Зенитом" то же самое. Это была катастрофа. Не знаю, зачем он всегда судит наши матчи. Но все ошибаются. Идем дальше. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)