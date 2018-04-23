22:59 23 апреля | Футбол — РФПЛ

При судействе Вилкова "Спартак" набирает 30 процентов очков

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В 23 матчах чемпионата России, которые обслуживала бригада Михаила Вилкова "Спартак" одержал всего четыре победы. В домашних при судействе нижегородского рефери красно-белые набирают всего 50 процентов очков, а во всех встречах – 30,43 процента. (Кирилл БУРДАКОВ)

"Спартак" при судействе Михаила Вилкова

 

И

В

Н

П

М

О

% очков

Всего

23

4

9

10

23-40

21

30,43

Дома

8

3

3

2

11-9

12

50,00

В гостях

15

1

6

8

12-31

9

20,00

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Он бессмертный штоле?! Судья продажная!

23:58 23 апреля

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