При судействе Вилкова "Спартак" набирает 30 процентов очков

В 23 матчах чемпионата России, которые обслуживала бригада Михаила Вилкова "Спартак" одержал всего четыре победы. В домашних при судействе нижегородского рефери красно-белые набирают всего 50 процентов очков, а во всех встречах – 30,43 процента. (Кирилл БУРДАКОВ)
"Спартак" при судействе Михаила Вилкова
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
% очков
|
Всего
|
23
|
4
|
9
|
10
|
23-40
|
21
|
30,43
|
Дома
|
8
|
3
|
3
|
2
|
11-9
|
12
|
50,00
|
В гостях
|
15
|
1
|
6
|
8
|
12-31
|
9
|
20,00
Сальваторе Боккетти: "С Вилковым у нас всегда проблемы"
баламошка
Он бессмертный штоле?! Судья продажная!
23:58 23 апреля