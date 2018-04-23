При судействе Вилкова "Спартак" набирает 30 процентов очков

В 23 матчах чемпионата России, которые обслуживала бригада Михаила Вилкова "Спартак" одержал всего четыре победы. В домашних при судействе нижегородского рефери красно-белые набирают всего 50 процентов очков, а во всех встречах – 30,43 процента. (Кирилл БУРДАКОВ)

"Спартак" при судействе Михаила Вилкова

И В Н П М О % очков Всего 23 4 9 10 23-40 21 30,43 Дома 8 3 3 2 11-9 12 50,00 В гостях 15 1 6 8 12-31 9 20,00

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