Руслан Киселев: "Томь" будет давать бой в каждом матче"

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев рассказал "СЭ", что клуб не сможет открыть заявку на сезон из-за долгов. Он отметил, что команда не собирается сдаваться раньше времени. После 17 туров "Томь" занимает 16-е место, набрав 9 очков.

– Удалось ли решить вопрос финансирования?

– Был в администрации, сказали, что деньги должны быть завтра или после праздников.

– Хватит средств для погашения долгов и открытия заявки?

– К сожалению, нет.

– Некоторые игроки "Томи" говорили, что отказались от компенсации за разрыв контракта.

– Разговаривал с ребятами, но не все идут навстречу. Это и понятно, на протяжении восьми месяцев люди были без зарплаты.

– По окончании сезона тема финансов будет актуальна?

– Затрудняюсь дать точный ответ. Но на встрече с руководством нас заверили, что все будет нормально. Наша задача – доиграть чемпионат и на следующий сезон пройти лицензирование.

– Нет опасения, что "Томь" в оставшихся матчах до конца чемпионата будет мальчиками для битья?

– Первые туры покажут, на что можем рассчитывать. Сдаваться раньше времени точно никто не будет. Будем давать бой в каждом матче. Вот вчера играли с "Торпедо" из Кутаиси, ожидали гораздо худшего, но сыграли вничью. Как говорится, не так страшен черт, как его малюют.

– Была информация о том, что спортивный директор клуба будет уволен. Так ли это?

– Игорь Кудряшов на сегодняшний день находится в отпуске, после чего он будет уволен. До мая никого на эту должность принимать не будем.

– Встреча 18-го тура с "Ростовом" уже точно пройдет на берегах Дона?

– Да. "Ростов" компенсирует нам затраты на перелет и проживание. По сути, это те же деньги, что ростовский клуб потратил бы на выезд в Томск.

– Неужели матч в Томске провести было нельзя?

– На протяжении всей зимы был обильный снегопад, город просто завален.

– Какова готовность стадиона к весне?

– Ведем подготовку к игре с "Амкаром" 18 марта. Половину снега уже вывезли, поле накрыли пленкой и включили подогрев. Однако минусовая температура дает о себе знать.

– Сколько грузовиков загрузили снегом?

– Точной цифры не скажу, но подсчет ведем. Отмечу, что это тонны снега. Раза в три больше, чем это было в предыдущие годы. (Сергей АСТАХОВ)