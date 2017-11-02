Руслан Камболов: "На "Рубин" давит груз поражений"

Полузащитник "Рубина" Руслан Камболов отметил, что казанцев подвела концентрация в матче 15-го тура чемпионата России против "Уфы" (1:2). Хавбек также добавил, что на его команду давит груз поражений.

– В Уфе нас подвела концентрация, – сказал Камболов. – Постараемся избежать этих ошибок. "Зенит"? Мы смотрели их матч с "Локомотивом". В первом тайме у них все было в порядке. Мы у них давно не выигрывали.

Сейчас на нас давит груз поражений. Не хочу сравнивать команды при Грасии и при Бердыеве. Внутри команды сейчас все хорошо, ничего плохого не происходит. Просто мы давно не выигрывали и должны доказать, что умеем побеждать. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Напомним, что "Рубин" занимает десятую строчку турнирной таблицы чемпионата России, набрав в 15 матчах 18 очков. Матч "Рубин" - "Зенит" состоится в воскресенье, 5 ноября. Начало - 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.