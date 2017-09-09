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18:22 | Футбол — РФПЛ

"Ростов" и "Арсенал" сыграли вничью

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"Ростов" и "Арсенал" сыграли вничью со счетом 2:2 в матче 9-го тура чемпионата России. В составе хозяев отличились Артур Юсупов и Тимофей Калачев (с пенальти), у гостей дубль оформил Лука Джорджевич.

Для команды Леонида Кучука это третья ничья подряд, с 16 очками ростовчане занимают четвертое место в турнирной таблице. "Арсенал" c 8 баллами расположился на 13-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

9-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Арсенал" (Тула) - 2:2 (1:1)

Голы: Юсупов, 7 (1:0). Джорджевич, 32 (1:1). Джорджевич, 70 (1:2). Калачев, 85 - с пенальти.

Трансляция матча "Ростов" - "Арсенал"

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/​

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (12)
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zema1905

Уверенность у защитников и вратаря Ростова после ухода Мевли пропала начисто. Киреев не игрок основы, если-бы не Калачев,проиграли.

19:24

199

Динтос..... причём здесь начальники, у них проблем кроме Ростова немерено, а провернули всё столичные и своего они добились.

19:14

самарец

а уж Мевля нынче далече ......

18:54

dintos

Сейчас играет практически новый Ростов,и надо увы,признать,что прошлогодний состав был на порядок лучше.Нет денег,нет команды,способной вести борьбу за призы.Жаль,что Ростов опять будет заурядным серядняком,и о бердыевской сказке со вторым местом и ЛЧ,мы будем только вспоминать,и ругать ростовских начальников и питерскую банду...

18:53

РСМ-1970

Защита дырявая у Ростова после ухода Мевли. Выкинули последнего из багажа Бердыева. Кучук свою оборону еще не смастерил. Ионов, ожидаемо, много суетился и ничего не создал. Против ЦСКА с такой игрой ловить будет нечего. Печально((((

18:42

RND

да, без михи опа...

18:40

П_о_в_а_р

Беляев, застрелись.

18:40

sarkis1957

Есть футболисты, обладающие потрясающим голевым чутьем и способные в одиночку решить исход игры. Один из них - Лука Джорджевич. Только близорукостью и вопиющим непрофессионализмом некоторых наших тренеров и селекционеров можно объяснить то, что этот талантливейший футболист оказался в Арсенале. А это явно не его уровень. Что до Ростова, то мне вот интересно, на кого из наших футболистов на этот раз положили глаз газпромовские "селекционеры", чтобы ещё сильнее ослабить команду. Ибо и дураку понятно, что нынешний сумбур в защите Ростова - прямой результат ухода Мевли.

18:39

199

Газпром и Рубин сделали своё дело - развалили защиту Ростова.

18:38

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

Да неужели сельско--машевский ""аффтобас"" начал ржаветь???? Похоже, ЭТА учкудукочуковская или учкучукодуковская команда долго не протянет....

18:32

shpasic

Спартак - Рубин тоже 2:2 будет.

18:29

RND

это вместо выноса пряников...

18:27