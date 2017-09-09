"Ростов" и "Арсенал" сыграли вничью со счетом 2:2 в матче 9-го тура чемпионата России. В составе хозяев отличились Артур Юсупов и Тимофей Калачев (с пенальти), у гостей дубль оформил Лука Джорджевич.

Для команды Леонида Кучука это третья ничья подряд, с 16 очками ростовчане занимают четвертое место в турнирной таблице. "Арсенал" c 8 баллами расположился на 13-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

9-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Арсенал" (Тула) - 2:2 (1:1)

Голы: Юсупов, 7 (1:0). Джорджевич, 32 (1:1). Джорджевич, 70 (1:2). Калачев, 85 - с пенальти.

Трансляция матча "Ростов" - "Арсенал"