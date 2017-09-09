"Ростов" и "Арсенал" сыграли вничью со счетом 2:2 в матче 9-го тура чемпионата России. В составе хозяев отличились Артур Юсупов и Тимофей Калачев (с пенальти), у гостей дубль оформил Лука Джорджевич.
Для команды Леонида Кучука это третья ничья подряд, с 16 очками ростовчане занимают четвертое место в турнирной таблице. "Арсенал" c 8 баллами расположился на 13-й строчке.
Чемпионат России
Премьер-лига
9-й тур
"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Арсенал" (Тула) - 2:2 (1:1)
Голы: Юсупов, 7 (1:0). Джорджевич, 32 (1:1). Джорджевич, 70 (1:2). Калачев, 85 - с пенальти.
Трансляция матча "Ростов" - "Арсенал"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @rostovfc#НашФутбол #РФПЛ. 7-й тур. #РостовАрсенал 1:0 7' Артур Юсупов pic.twitter.com/kbZGboHztx– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 сентября 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_arsenal #НашФутбол #РФПЛ. 9-й тур. #РостовАрсенал 1:1 32' Лука Джорджевич pic.twitter.com/zKpsNGBgkT– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 сентября 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_arsenal#НашФутбол #РФПЛ. 9-й тур. #РостовАрсенал 1:2 70' Лука Джорджевич (дубль) pic.twitter.com/jVJ1DBGXgR– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 сентября 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @rostovfc#НашФутбол #РФПЛ. 9-й тур. #РостовАрсенал 2:2 85' Тимофей Калачёв (пенальти) pic.twitter.com/2LgCJhrV2j– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 сентября 2017 г.
zema1905
Уверенность у защитников и вратаря Ростова после ухода Мевли пропала начисто. Киреев не игрок основы, если-бы не Калачев,проиграли.
19:24
199
Динтос..... причём здесь начальники, у них проблем кроме Ростова немерено, а провернули всё столичные и своего они добились.
19:14
самарец
а уж Мевля нынче далече ......
18:54
dintos
Сейчас играет практически новый Ростов,и надо увы,признать,что прошлогодний состав был на порядок лучше.Нет денег,нет команды,способной вести борьбу за призы.Жаль,что Ростов опять будет заурядным серядняком,и о бердыевской сказке со вторым местом и ЛЧ,мы будем только вспоминать,и ругать ростовских начальников и питерскую банду...
18:53
РСМ-1970
Защита дырявая у Ростова после ухода Мевли. Выкинули последнего из багажа Бердыева. Кучук свою оборону еще не смастерил. Ионов, ожидаемо, много суетился и ничего не создал. Против ЦСКА с такой игрой ловить будет нечего. Печально((((
18:42
RND
да, без михи опа...
18:40
П_о_в_а_р
Беляев, застрелись.
18:40
sarkis1957
Есть футболисты, обладающие потрясающим голевым чутьем и способные в одиночку решить исход игры. Один из них - Лука Джорджевич. Только близорукостью и вопиющим непрофессионализмом некоторых наших тренеров и селекционеров можно объяснить то, что этот талантливейший футболист оказался в Арсенале. А это явно не его уровень. Что до Ростова, то мне вот интересно, на кого из наших футболистов на этот раз положили глаз газпромовские "селекционеры", чтобы ещё сильнее ослабить команду. Ибо и дураку понятно, что нынешний сумбур в защите Ростова - прямой результат ухода Мевли.
18:39
199
Газпром и Рубин сделали своё дело - развалили защиту Ростова.
18:38
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Да неужели сельско--машевский ""аффтобас"" начал ржаветь???? Похоже, ЭТА учкудукочуковская или учкучукодуковская команда долго не протянет....
18:32
shpasic
Спартак - Рубин тоже 2:2 будет.
18:29
RND
это вместо выноса пряников...
18:27