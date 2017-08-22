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16:30 | Футбол — РФПЛ

Ростиашвили в ЦСКА не будет

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии ответного матча 4-го отборочного турнира Лиги чемпионов против "Янг Бойз" опроверг информацию о том, что нападающий "Шевардени-1906" Михаил Ростиашвили проходил просмотр в команде. Ранее соответствующая информация, а также фотография 26-летнего игрока в тренировочной форме ЦСКА, появилась в грузинских СМИ.

– Его (Ростиашвили) у нас нет, – заявил Гончаренко. (Евгений БЕЛОУСОВ, Павел ГУРЕВИЧ)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. ЦСКА vs "Янг Бойз"
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КОММЕНТАРИИ (2)
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цскамакс

да это понятно

16:36

grroznyi85

Да ясное дело что его не было. Иностранные журналисты как всегда выдумали новость.

16:34