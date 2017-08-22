Ростиашвили в ЦСКА не будет

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии ответного матча 4-го отборочного турнира Лиги чемпионов против "Янг Бойз" опроверг информацию о том, что нападающий "Шевардени-1906" Михаил Ростиашвили проходил просмотр в команде. Ранее соответствующая информация, а также фотография 26-летнего игрока в тренировочной форме ЦСКА, появилась в грузинских СМИ.

– Его (Ростиашвили) у нас нет, – заявил Гончаренко. (Евгений БЕЛОУСОВ, Павел ГУРЕВИЧ)