Роман Зобнин: "Посещают мысли, что после окончания контракта со "Спартаком" не найду нового клуба"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в интервью RT отметил, что не считает себя игроком, который на уровне чемпионата России заиграл по-настоящему.



- В одном из интервью, вы сказали, что когда впервые попали в сборную, смотрели на старожилов команды, как на звезд, и видели в них пример для подражания. Теперь вы сами стали кумиром для подражания?

- Не ощущаю себя таким. Мне кажется, что я еще должен многого достичь. Я говорю не только о сборной, но и о лиге. На уровне РФПЛ не считаю себя игроком, который заиграл по-настоящему. Если честно, порой меня посещают мысли, что после окончания контракта со "Спартаком", не найду нового клуба и останусь без работы.

- Но вы же ключевой игрок даже для национальной команды.

- Наверное, я не могу объективно себя оценивать, всё кажется, что чего-то не хватает.

В нынешнем сезоне 24-летний Зобнин провел за "Спартак" 11 матчей в чемпионате России и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до 2021 года.