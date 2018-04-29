Роман Зобнин: "Если "Локомотив" проиграет в понедельник, будем думать и о чемпионстве"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин после победы над "Амкаром" (2:0) в матче 28-го тура чемпионата России заявил, что для команды нет разницы, по какой схеме играть – с тремя центральными защитниками или двумя. Также он сказал, что эмоциональное напряжение после набранных в Перми трех очков спало.
– Сейчас верхняя планка "Спартака" – второе место? Или еще о чемпионстве думаете?
– "Локомотив" играет в понедельник. Будем смотреть. Если уступит, то будем думать. Может быть, и о чемпионстве в том числе.
– Можно ли сказать, что эмоциональное напряжение, возникшее из-за поражений, сейчас спало, и в раздевалке настроение как во время удачной серии?
– Да. Эмоциональная разрядка точно произошла из-за набранных очков.
– Как сейчас ведет себя Каррера? Перед матчем он немного раздраженно среагировал на вопрос о причинах отсутствия Пилипчука...
– Если честно, даже не видел его толком в раздевалке еще. Я сразу пошел в душ. Но он успел всех поздравить, подошел ко всем с улыбкой и хорошим настроением.
– Как происходит в команде процесс смены расстановки?
– Нормально. Мы к этому привыкли уже. В прошлом сезоне играли то с тремя центральными защитниками, то с двумя. Так что адаптация происходит быстро, никто не обращает на это внимания. (Михаил ГОНЧАРОВ)
"Спартак" выиграл в Перми. Дальше станет проще?
-философ-
Никто62 Он наверное думает что и остальные будут как Амкар сливать? Амкар все время сливает последние 3-4 матча каждый год-и на это живет. ---------------- чепуху говоришь! Кто Локо недавно поставил раком?
18:49
Никто62
Он наверное думает что и остальные будут как Амкар сливать? Амкар все время сливает последние 3-4 матча каждый год-и на это живет.
18:31
баламошка
tasya199 Задолбался от постоянных поисков девушки? Теперь это вообще не проблема потому, что есть ///////////руки.
17:35
баламошка
Качественный игрок, достойный. А о чемпионстве думать не надо, оно у нас в кармане. БВК. Баламошка всё купил.
17:33