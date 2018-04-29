Роман Зобнин: "Если "Локомотив" проиграет в понедельник, будем думать и о чемпионстве"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин после победы над "Амкаром" (2:0) в матче 28-го тура чемпионата России заявил, что для команды нет разницы, по какой схеме играть – с тремя центральными защитниками или двумя. Также он сказал, что эмоциональное напряжение после набранных в Перми трех очков спало.

– Сейчас верхняя планка "Спартака" – второе место? Или еще о чемпионстве думаете?

– "Локомотив" играет в понедельник. Будем смотреть. Если уступит, то будем думать. Может быть, и о чемпионстве в том числе.

– Можно ли сказать, что эмоциональное напряжение, возникшее из-за поражений, сейчас спало, и в раздевалке настроение как во время удачной серии?

– Да. Эмоциональная разрядка точно произошла из-за набранных очков.

– Как сейчас ведет себя Каррера? Перед матчем он немного раздраженно среагировал на вопрос о причинах отсутствия Пилипчука...

– Если честно, даже не видел его толком в раздевалке еще. Я сразу пошел в душ. Но он успел всех поздравить, подошел ко всем с улыбкой и хорошим настроением.

– Как происходит в команде процесс смены расстановки?

– Нормально. Мы к этому привыкли уже. В прошлом сезоне играли то с тремя центральными защитниками, то с двумя. Так что адаптация происходит быстро, никто не обращает на это внимания. (Михаил ГОНЧАРОВ)

"Спартак" выиграл в Перми. Дальше станет проще?