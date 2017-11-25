Роман Пилипчук: "Каррера был приглашен, чтобы усилить оборону. "Спартак" слишком много пропускал"

Тренер "Спартака" Роман Пилипчук выразил уверенность в том, что завоевание чемпионства говорит о слаженности его работы с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой. При этом специалист отметил, что изначально между ними не было такого уровня взаимопонимания.

Напомним, что Пилипчук заключил соглашение с красно-белыми летом 2016 года и присоединился тренерскому штабу Дмитрия Аленичева. Он остался на занимаемой должности, когда команду возглавил Массимо Каррера.

– Массимо пришел в команду через две недели после меня. Проходил второй сбор, если не ошибаюсь, в Германии, на этом сборе мы и познакомились, – приводит Prosm.club слова Пилипчука. – Массимо был приглашен, чтобы усилить этот блок. Насколько понимаю, анализ предыдущего чемпионата показал, что "Спартак" пропускал слишком много мячей… не знаю, мне трудно отвечать на этот вопрос, потому что я не анализировал, но Массимо был приглашен именно на эту должность – чтобы помочь "Спартаку" более эффективно обороняться.

– Ваш тренерский дуэт сложился с первых дней?

– Когда начинали работать, такого, наверное, не было. Затем так сложилось, что начали работать вместе, а по ходу совместной работы, совместного принятия каких-то решений стало ясно, что вдвоем мы дополняем друг друга. Считаю, то, что мы сделали в том году, говорит о том, что мы сработались в тандеме очень хорошо.