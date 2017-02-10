Роман Бабаев: "Слуцкий для ЦСКА – родной человек"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев очень рад за Леонида Слуцкого, который недавно приезжал в расположение армейского клуба. Он добавил, что для ЦСКА Слуцкий является родным человеком.

– Леонид Слуцкий недавно приезжал в расположение клуба. Он что-нибудь определенное говорил о своем будущем?

– Нет, ничего сверх того, что уже было сказано. Мы очень рады были видеть Леонида Викторовича, очень приятно было видеть его на сборе. Для команды он, по сути, родной человек, ребята обрадовались, когда увидели его. Я считаю, что у него сейчас очень интересная, насыщенная жизнь, он занимается саморазвитием, и можно только поаплодировать и порадоваться, что в человеке столько энергии. Несмотря на уже достигнутые высоты, он продолжает находиться в творческом поиске. Это дорогого стоит. (Андрей МУРНИК)