Рохус Шох: "Звал в "Урал" Бикфалви и Ильина еще летом, но Скрипченко не захотел"

Бывший спортивный директор "Урала" Рохус Шох прокомментировал "СЭ" выход команды в финал Кубка России. Вчера подопечные Александра Тарханова победили "Рубин" – 2:1.

– Что испытали после финального свистка?

– Ну, конечно же, радость. Поздравил Григория Иванова, тренерский штаб. Пообщались вчера все по телефону. Очень здорово! Чувствую, что небольшой вклад и я внес в этот исторический успех. Для провинциального клуба – это вообще суперсобытие!

– Кто пришел в нынешний "Урал" непосредственно при вашем участии?

– Считаю, что нам удалось качественно укрепить команду, хотя в зимнее трансферное окно это сделать всегда сложнее. Хорошо влился в состав и надежно играет опытный Балажиц. Очень полезные и перспективные молодые Динга и Коробов. Но меня больше всего радует, как сейчас играют Эрик Бикфалви и Володя Ильин. Хотел их пригласить в "Урал" еще летом. Но бывший главный тренер Скрипченко не очень хотел их видеть в "Урале". Сейчас они проявляют себя просто здорово. Нужно заметить, что оба футболиста пришли в клуб бесплатно и определяют игру команды. В Бикфалви я вообще был уверен, он настоящий профессионал. Понимал, что он с первого же матча начнет приносить пользу. (Виталий АЙРАПЕТОВ)