Роберто Манчини: "Поля в Ростове не видел, но главное, чтобы были ворота"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини опроверг информацию, что в команде наигрывается схема с тремя центральными защитниками. Также специалист отметил, что не видел поля перед матчем 22-го тура чемпионата России против "Ростова".

– Наигрывали ли мы схему стремя центральными защитниками? Нет, лжец тот, кто сказал эти вещи, – заявил в эфире "Наш футбол" Манчини. – Думаю, что мы справимся с отсутствием определенных игроков. Те, кто есть, смогут заменить дисквалифицированных. Будет ли мешать газон? На самом деле не видел поле, но главное, чтобы были ворота, чтобы команды смогли сыграть сегодня.

Матч "Ростов" - "Зенит"