Радимов может сменить Малафеева в спортивном блоке "Зенита"

Как стало известно "СЭ", в спортивном блоке "Зенита" могут произойти перестановки. Вопрос о продлении полномочий с Оресте Чинквини и Вячеславом Малафеевым (статус обоих - заместитель спортивного директора) был решен, однако свою роль сыграло мнение главного тренера команды Сергея Семака, который, по некоторым данным, и предложил произвести изменения. Возможно, по его предложению и будут внесены изменения - Малафеева, возможно, заменит Радимов.

Малафеев же, по всей видимости, может остаться в структуре клуба. (Сергей ЕГОРОВ)