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19:22 | Футбол — РФПЛ

Промес показал новую прическу в преддверии матча с "Рубином"

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию своей новой прически. Публикация сопровождается подписью "Готов к субботней игре".

Напомним, "Спартак" сыграет в рамках 9-го тура чемпионата России с "Рубином". Встреча пройдет 9 сентября. Начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

 

Ready for Saturdays game! #Freshcut 💛🎭

Публикация от Quincy Promes (@qpromes) Сен 7 2017 в 7:22 PDT

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

а Глушаков всего в тройке по пробегу, поэтому ему тоже можно выпендриваться и без устали праздновать на Крестовском.

19:53

баламошка

Антошка почти всегда один из лучших на поле, поэтому ему выпендриваться можно сколько хошь)

19:32

Паснаход

на барашка похож))

19:29

Kot, kotoryi

кудрявый! :)))

19:28