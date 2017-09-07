Промес показал новую прическу в преддверии матча с "Рубином"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию своей новой прически. Публикация сопровождается подписью "Готов к субботней игре".
Напомним, "Спартак" сыграет в рамках 9-го тура чемпионата России с "Рубином". Встреча пройдет 9 сентября. Начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.
shpasic
а Глушаков всего в тройке по пробегу, поэтому ему тоже можно выпендриваться и без устали праздновать на Крестовском.
19:53
баламошка
Антошка почти всегда один из лучших на поле, поэтому ему выпендриваться можно сколько хошь)
19:32
Паснаход
на барашка похож))
19:29
Kot, kotoryi
кудрявый! :)))
19:28