Промес показал новую прическу в преддверии матча с "Рубином"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию своей новой прически. Публикация сопровождается подписью "Готов к субботней игре".

Напомним, "Спартак" сыграет в рамках 9-го тура чемпионата России с "Рубином". Встреча пройдет 9 сентября. Начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.