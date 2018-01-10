Президент "Урала": "Павлюченко к нам не поедет"

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил "СЭ" о том, что нападающий Роман Павлюченко не возобновит карьеру в его команде.
- Зимой Павлюченко может вернуться в "Урал"?
- Нет. Роман к нам не поедет.
- Правда, что в "Урале" может оказаться Анюков?
- В первый раз об этом слышу.
- Защитник Чернов, права на которого принадлежат ЦСКА, отыграет в "Урале" до конца сезона?
- Да. Он остается у нас до конца чемпионата. По договоренности зимой в ЦСКА не вернется. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
- ЦСКА (футбол)
- Александр Анюков
- Роман Павлюченко
- Урал Ек
- Григорий Иванов (руководитель)
- Никита Чернов
sakusda
прямо повторяет путь Фалькао в один известный клуб )))
21:04 10 января
Ботаникум
И куда же Роме податься "ПОФУТБОЛИРОВАТЬ"? Неужто к "окжетпесцам"???..........
20:40 10 января