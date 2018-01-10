17:58 10 января | Футбол — РФПЛ

Президент "Урала": "Павлюченко к нам не поедет"

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Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил "СЭ" о том, что нападающий Роман Павлюченко не возобновит карьеру в его команде.

- Зимой Павлюченко может вернуться в "Урал"?

- Нет. Роман к нам не поедет.

- Правда, что в "Урале" может оказаться Анюков?

- В первый раз об этом слышу.

- Защитник Чернов, права на которого принадлежат ЦСКА, отыграет в "Урале" до конца сезона?

- Да. Он остается у нас до конца чемпионата. По договоренности зимой в ЦСКА не вернется.  (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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sakusda

прямо повторяет путь Фалькао в один известный клуб )))

21:04 10 января

Ботаникум

И куда же Роме податься "ПОФУТБОЛИРОВАТЬ"? Неужто к "окжетпесцам"???..........

20:40 10 января