Президент "Урала": "Павлюченко к нам не поедет"

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил "СЭ" о том, что нападающий Роман Павлюченко не возобновит карьеру в его команде.

- Зимой Павлюченко может вернуться в "Урал"?

- Нет. Роман к нам не поедет.

- Правда, что в "Урале" может оказаться Анюков?

- В первый раз об этом слышу.

- Защитник Чернов, права на которого принадлежат ЦСКА, отыграет в "Урале" до конца сезона?

- Да. Он остается у нас до конца чемпионата. По договоренности зимой в ЦСКА не вернется. (Виталий АЙРАПЕТОВ)