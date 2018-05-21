Президент "Урала" ответил на вопрос, какая задача будет стоять перед Парфеновым

Президент "Урала" Григорий Иванов в интервью "СЭ" отметил, что будущий главный тренер команды Дмитрий Парфенов может позвать игроков, знакомых ему по совместной работе в "Тосно".

- Какая задача будет поставлена перед Парфеновым? Может, пора замахнуться на еврокубки?

- Посмотрим. Вот как вы скажете, такую задачу и поставим (смеется)

- Связано ли приглашение Парфенова еще и с тем, что вместе с ним в "Урал" придет ряд игроков "Тосно"?

- Это же прерогатива главного тренера. Может быть, кого-то из "Тосно" он пригласит, может быть, позовет других игроков. Время покажет. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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