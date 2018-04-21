Правильно ли засчитан гол "Урала"?

После финального свистка матча 27-го тура чемпионата России "Анжи" – "Урал" (0:1) некоторые представители махачкалинского клуба пытались прорваться к арбитрам, выражая недовольство. Предположительно, гнев хозяев поля вызвало решение засчитать гол Бикфалви, ставший победным.
Они считали, что в той атаке автор забитого мяча оказался в положении "вне игры", которое не зафиксировал второй ассистент Константин Шаламберидзе, а Кирилл Левников в итоге взятие ворот засчитал. По тому, как эпизод был показан во время телетрансляции, дать однозначную оценку действиям судьи-помощника не представляется возможным. В момент паса Бумаля Бикфалви нет в кадре – нельзя оценить его положение относительно защитников "Анжи" и определить, забежал ли он за линию офсайда. (Александр БОБРОВ)
hypervision
стадионов настроили, а футбол на них показывать не научились. Ещё и большие деньги хотят за трансляции рубить. Стыдно товарищи футбольные функционеры, хоть вам это чувство и не знакомо.
23:07 21 апреля
PvsZ
Когда Прудников ближе к концу в прыжке замыкал навес (правда, не дотянулся, но если б дотянулся - 90% был бы гол) - там офсайд был двухметровый, и тоже не зажгли. Бывает. Счёт на табло, спорить не о чем.
22:32 21 апреля
fullerist
О чем заметка? Автор не имеет представления, правильно ли засчитан гол и пишет об этом. Ну и? Впрочем этот автор, бывало, писал заметки, что после 25 просмотра повтора на большом экране он все-таки решил, что нарушение было (не было), поэтому арбитр, не назначивший (назначивший) пенальти, был, несомненно неправ. Или нес другую пургу.
22:23 21 апреля
old grumbler
Гол засчитан, поэтому обсуждать это, все равно что воду в ступе толочь!!!!
22:11 21 апреля