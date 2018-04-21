Правильно ли засчитан гол "Урала"?

После финального свистка матча 27-го тура чемпионата России "Анжи" – "Урал" (0:1) некоторые представители махачкалинского клуба пытались прорваться к арбитрам, выражая недовольство. Предположительно, гнев хозяев поля вызвало решение засчитать гол Бикфалви, ставший победным.

Они считали, что в той атаке автор забитого мяча оказался в положении "вне игры", которое не зафиксировал второй ассистент Константин Шаламберидзе, а Кирилл Левников в итоге взятие ворот засчитал. По тому, как эпизод был показан во время телетрансляции, дать однозначную оценку действиям судьи-помощника не представляется возможным. В момент паса Бумаля Бикфалви нет в кадре – нельзя оценить его положение относительно защитников "Анжи" и определить, забежал ли он за линию офсайда. (Александр БОБРОВ)