Попов в "Динамо"? Отвечает заместитель гендиректора бело-голубых

Заместитель генерального директора "Динамо" по спортивным вопросам Роман Широков прокомментировал "СЭ" информацию о том, что полузащитник Ивелин Попов, накануне покинувший "Спартак", может присоединиться к бело-голубым.

– Пока есть информация только о том, что он вчера ушел из "Спартака". Больше я ничего не знаю, – отметил Широков.

Напомним, что в услугах 31-летнего хавбека сборной Болгарии также заинтересован "Ростов".

Вчера в интервью "СЭ" Попов рассказал, что определится со своим будущим в течение десяти дней.

В этом сезоне он принял участие в 21 матче во всех турнирах и забил 1 гол. (Игорь Новиков)

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