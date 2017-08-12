Понтус Вернблум: "Самый заметный игрок "Спартака"? Промес"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум перед матчем 6-го тура против "Спартака" отметил, что армейцам необходимо будет выключить из игры нападающего Квинси Промеса. По его словам, в составе красно-белых есть достаточно квалифицированных футболистов.

- Если называть одного футболиста, который делает в "Спартаке" погоду, кто это будет?

- Конечно, Промес. Это игрок очень высокого класса, и здесь дело во многом обстоит так: если другой команде удается выключить его из игры, добиться победы ей бывает гораздо легче, чем в том случае, когда Промес делает на поле что хочет, - цитирует пресс-служба армейцев Вернблума. - С другой стороны, ни в коем случае не собираюсь говорить, что угроза может исходить только от него, в "Спартаке" предостаточно квалифицированных футболистов.

- На вашем счету уже двенадцать матчей с красно-белыми. Из них самый запоминающийся…

- …4:0! Мы показали отличный футбол, порадовали армейских болельщиков, да и сами были очень собой довольны. Не думаю, что много дерби, открывавших новые стадионы, заканчивались с таким счетом.

Напомним, матч ЦСКА – "Спартак" состоится в субботу, 12 августа, на "Арене ЦСКА". Игра начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.