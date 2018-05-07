Помощник Скрипченко Арсен Акаев: "Анжи" надо ехать в Москву и набирать очки"

Помощник главного тренера "Анжи" Арсен Акаев после поражения в матче 29-го тура РФПЛ от "Ахмата" (0:2) отметил, что его команде не хватало завершающего удара. Вадим Скрипченко от интервью отказался.

– Не хватило голов с нашей стороны, – сказал в эфире канала "Футбол 2" Акаев. – "Ахмат" те моменты, которые у него были немногочисленные, реализовал. Нам не удалось. Мы, как и "Ахмат", оказались прижаты к стенке перед сегодняшней игрой. Нужны были очки и нам.

С первой до последней минуты была бескопромиссная игра. В первом тайме нам не хватало скоростей, мы играли медленно. Во втором тайме мы убыстрили и упростили игру за счет фланговых передач. Не хватило последнего штриха, завершающего удара, хотя у нас в атаке играют рослые ребята. остается один тур. Нужно готовится к нему. Понимаем, что игра с ЦСКА, но нет выхода у нас. Нужно ехать в Москву и набирать очки. Надеемся, что попадем в "стыки".

Текстовая трансляция матча "Анжи" – "Ахмат"