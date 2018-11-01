Помощник Карреры: "Отставка Массимо не решит проблем "Спартака"

Помощник бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреры Джорджо Д’Урбано, заявил, что отставка итальянского специалиста не решит глубинных проблем московского клуба, сообщает Матч ТВ.

– Считаете ли вы, что Каррера и его тренерский штаб не допускали ошибки в работе, а перепады в игре в прошлом сезоне – дело объективное и запрограммированное?

– Не ошибается тот, кто ничего не делает, а мы работали! Естественно, что мы и ошибались, и что-то упускали. Скажу больше: у нас бывали между собой и ссоры, мы могли спорить на разные темы и не всегда приходить к единому знаменателю. Но при этом мы всегда жили интересами команды, а нашим общим домом с утра до вечера была Тарасовка, кроме тех случаев, когда к Массимо приезжала жена, а значит, он перебирался на время в московский отель. Если отбросить эмоции, а посмотреть на итоговую турнирную таблицу, то получится, что "Спартак" в итоге занял третье место и попал в еврокубки.

– Да, но от вас ждали победы в Кубке России и места в Лиге чемпионов!

– Согласен, что матч с "Тосно" в полуфинале Кубка страны стал провалом, как и поражение от "Динамо" в последнем туре первенства. Мне до сих пор обидно за те два проигрыша, которые трудно объяснить, но это футбол.

Да, по сравнению с чемпионским сезоном был сделан шаг назад, но "Спартак" остался в числе лучших команд России с неплохими перспективами на будущее – с учетом ряда молодых ребят, которых Каррера уже совсем недавно сделал игроками основного состава. Работа Массимо явно заслуживает большого уважения. А его нынешняя отставка – не панацея от организационных бед. Назначение нового тренера не решит глубинных проблем в отношениях "клуб – команда". И чем быстрее руководители клуба это поймут, тем будет лучше для "Спартака". Того "Спартака", за который я и дальше буду болеть в любом случае, потому что у меня остались очень хорошие воспоминания о подавляющем большинстве игроков этой команды и в целом о тех людях, с которыми меня свела судьба в Москве!