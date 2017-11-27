14:04 | Футбол — РФПЛ

Поддубский – о матче с "Локомотивом": "Обидно пропускать на последней минуте"

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Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский разочарован поражением от "Локомотива" (1:2) в матче 18-го тура чемпионата России. Также специалист отметил, что хабаровчане практически не создали голевых моментов.

– Было много борьбы и мало моментов. Обидно пропускать гол на последней минуте, – сказал Поддубский в эфире телеканала "Наш футбол". – Жесткий второй тайм? Была такая установка – не проигрывать борьбу, сыграть строго в обороне и искать шансы у чужих ворот.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Локомотив"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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adamantane'

Вот так и куются чемпионские победы! Ещё бы "Зенит" не выиграл сегодня в Москве (победа "Спартака" или ничья железнодорожникам будет на руку)...

14:39