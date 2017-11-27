Поддубский – о матче с "Локомотивом": "Обидно пропускать на последней минуте"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский разочарован поражением от "Локомотива" (1:2) в матче 18-го тура чемпионата России. Также специалист отметил, что хабаровчане практически не создали голевых моментов.

– Было много борьбы и мало моментов. Обидно пропускать гол на последней минуте, – сказал Поддубский в эфире телеканала "Наш футбол". – Жесткий второй тайм? Была такая установка – не проигрывать борьбу, сыграть строго в обороне и искать шансы у чужих ворот.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Локомотив"